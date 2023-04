Les clubs de Ligue 2 qui gagnent le plus d’argent

Zoom sur les revenus générés par les équipes de la Ligue 2 française.

A quel point l’argent fait-il le résultat en championnat de France de Ligue 2 ? S’il fallait y répondre en quelques mots, nous dirions que cela compte, mais pas forcément. En clair, mieux vaut être riche pour performer, la preuve étant qu’au terme de la saison 2021-2022 dernière, le Toulouse Football Club, en tant que plus riche du plateau (27,145 M€ générés), a retrouvé l’élite du football. Et en même temps, l’AC Ajaccio avec, malgré des moyens beaucoup plus modestes (9,201 M€ de revenus) y est également parvenu.

L’argent fait plus ou moins le résultat en Ligue 2

Inversement, rien ne prédestinait l’AS Nancy Lorraine à descendre (12,309 M€). Et pourtant… Ci-dessous ont été compilées les performances financières des équipes de l’exercice 2022 de la deuxième division hiérarchique du football français. Cela, en prenant les données fraîchement publiées par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). S’y ajoutent le FC Metz, les Girondins de Bordeaux et l’ASSE, puisqu’ils ont été relégués de Ligue 1.

L’ASSE, le FCGB et le FC Metz descendent de la Ligue 1

Le différentiel entre ces trois clubs et le reste du championnat est intéressant, car il nous donne un idée, certes large, de l’écart des revenus produits, d’une division à l’autre. Par revenus, s’entendent toutes les recettes classiques d’un club de football : droits TV, sponsoring, merchandising, billetterie, abonnements, hospitalités… Toutes, à l’exception des opérations menées sur le marché des transferts ; un exercice à part, bien qu’essentiel, notamment pour certains, car il éponge les pertes.

11 M€ de revenus en moyenne, l’équivalent du Nîmes Olympique

Hors relégués de Ligue 1 et ceux promus du National, les 15 clubs présents en Ligue 2 la saison dernière, cumulent 167,606 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une moyenne pour chacun à un peu plus de 11 millions d’euros. Quasiment pile à l’équivalence du Nîmes Olympique.

Les clubs qui gagnent de Ligue 2 qui gagnent le plus d’argent

Annecy = NC (en National)

Laval = Nc (en National)

Niort = 6,583 M€

Pau = 7,130 M€

Quevilly Rouen = 7,354 M€

Valenciennes = 7,443 M€

Rodez = 7,669 M€

Grenoble = 8,319 M€

Sochaux = 10,302 M€

Bastia = 10,195 M€

Nîmes = 11,075 M€

Le Havre = 11,598 M€

Amiens = 12,067 M€

Paris = 13,226 M€

Caen = 15,519 M€

Guingamp = 18,161 M€

Dijon = 20,965 M€

Metz = 35,603 M€ (en L1)

Bordeaux = 49,534 M€ (en L1)

Saint-Etienne = 66,341 (en L1)