Ce que les clubs de la Ligue 2 ont dépensé sur ce mercato

Le résumé du mercato de l’été dans le sens des arrivées en Ligue 2.

Un raté pas deux. Faut-il le penser au sujet des Girondins de Bordeaux qui ont échoué sur le fil, et peut-être par la faute d’un imbécile, à retrouver l’élite du football français, un an tout juste après l’avoir quitté. Grâce au soutien de l’actionnaire, les Marines ont passé le cap de la Direction nationale de contrôle et de gestion sans contrainte, ce qui leur a permis d’aborder ce mercato avec une forme d’appétit.

Les Girondins ont presque investi autant seuls que toute la Ligue 2 réunie

Et au bénéfice, également, des cessions de contrats validées, pour celles qui concernent principalement Dilane Bakwa et Junior Mwanga, à dix millions d’euros chacun, selon les chiffres tirés de la palteforme Transfermarkt. Une partie a donc été réinvesties pour enrôler plusieurs joueurs, dont Aliou Badji, Zan Vipotnik et Pedro Díaz qui sont, à respectivement 3 millions d’euros, 2,7 M€ et 2,2 M€, les trois recrues les plus chères de cette intersaison de Ligue 2.

La moitié des équipes du championnat ont bouclé un transfert avec indemnité

Les Girondins ont plus dépensé à eux seuls, que la presque totalité du reste du championnat réunie. Au total, les vingt formations du plateau ont payé 28 millions d’euros, hors possibles bonus, soit une moyenne par club à 1,4 millions d’euros, non loin de l’Amiens SC. La moitié de ces clubs a concrétisé une opération payante, l’autre moitié s’est limitée à des fins de contrats, des prêts, voire des promotions en interne.

FC Girondins de Bordeaux = 11,4 M€

ESTAC Troyes = 5,4 M€

AS Saint-Étienne = 3,1 M€

AJ Auxerre = 2,7 M€

Paris FC = 2,5 M€

Amiens SC = 1 M€

EA Guingamp = 0,7 M€

Angers SCO = 0,5 M€

Pau FC = 0,4 M€

Grenoble Foot = 0,3 M€

SM Caen = –

Ajaccio AC = –

SC Bastia = –

Quevilly-Rouen = –

Stade Lavallois = –

Valenciennes FC = –

Rodez = –

FC Annecy = –

Us Concarneau = –

USL Dunkerque = –