Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2023-24 selon les bookmakers

La Ligue 2 saison 2023-2024 débutera le 5 août, mais déjà les bookmakers ont une idée sur son issue.

Maintenant que les positions sont figées, à moins d’un énième retournement de situation venant notamment de la DNCG pour Sochaux, le championnat de Ligue 2 peut s’envisager pour la saison 2023-2024 qui s’ouvre officiellement cette nuit de vendredi à samedi, à minuit pile. Chez les bookmakers de France, le match est désormais lancé, notamment dans le sens des accessits à la Ligue 1.

Les Girondins favoris, l’ASSE, l’AJA et l’ESTAC en outsiders

C’est là en effet, le sens du classement ci-dessous, qui répond à la question « Quel club va gagner la compétition ? ». L’avantage est cette fois donné aux Girondins de Bordeaux qui passent d’outsiders de l’exercice précédent à favoris du nouveau. Les atermoiements sportifs ou financiers de ce début d’été, ni le point de retrait ordonné par la LFP, n’ont en rien altéré l’appréciation des opérateurs à l’égard du collectif de David Guion. qui sera donc celui à battre.

Pau, rodez, Dunkerque et Concarneau déjà condamnés à descendre ?

Pour lui contester la victoire, l’AJ Auxerre et l’ESTAC, venant de la Ligue 1, jouent placés. L’ASSE avec eux. Angers SCO et l’AC Ajaccio également relégués de l’élite sont un peu plus en arrière. Derrière justement, pour ce qui concerne les quatre places à éviter, les bookmakers les attribuent aux deux promus, Dunkerque et Concarneau et avec eux, Pau et Rodez. La saison 2023-2024 débute le 5 août pour s’achever le 18 mai 2024.

Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2023-2024 selon les bookmakers*

FC Girondins de Bordeaux = cote à 3,5

AJ Auxerre = 4,5

ESTAC Troyes = 5

AS Saint-Étienne = 5

Angers SCO = 7

SC Bastia = 9

AC Ajaccio = 9

SM Caen = 9

FC Sochaux = 14

Paris FC = 20

EA Guingamp = 20

Grenoble Foot = 40

Amiens SC = 40

Quevilly-Rouen = 100

Valenciennes FC = 100

Stade Lavallois = 150

Rodez = 500

Pau FC = 500

Concarneau = 500

Dunkerque = 500

*A la question : « Quel club va gagner la compétition ? »