AS Monaco: Une marque de casques audio nouveau sponsor sur le maillot

La marque française Viwone sera sponsor de l’AS Monaco jusqu’à la fin de cette saison. Au moins…

Un nouveau partenaire commercial pour l’AS Monaco. Le club monégasque a annoncé, à travers un communiqué, la signature d’un accord de sponsoring avec Viwone. La marque française de casques audio sera présente sur le dos des maillots des joueurs jusqu’à la fin de la saison.

Viwone, nouveau partenaire officiel de l’AS Monaco

Viwone devient le quatrième partenaire premium de l’AS Monaco. Pour l’heure, et comme c’est le cas parfois, ce nouveau sponsor n’a pas devancé l’officialisation, et n’est pas encore apparu sur le dos des tuniques des joueurs monégasques. Cela devrait se faire lors des prochaines rencontres. Outre sa présence sur les maillots, la marque de casque audio sera également présente sur les visuels publiés sur les réseaux sociaux de l’AS Monaco.

Des valeurs communes aux deux marques

Ce partenariat réjouit les Rouge et Blanc. “Nous sommes ravis d’accueillir Viwone dans la famille des partenaires de l’AS Monaco. Avec ses casques audio haut de gamme, Viwone a placé l’innovation et l’exigence au cœur de ses activités ; des valeurs que nous partageons. Nous nous réjouissons de collaborer ensemble”, a confié, Adrien Zannettacci, Directeur Sponsoring de l’AS Monaco, dans le communiqué. Avec ces casques audio, les joueurs monégasques, actuellement quatrièmes de Ligue 1 et à sept points du deuxième, espèrent sans doute pouvoir écouter au mieux la musique de la Ligue des Champions, et ce dès la saison prochaine.

Peace and Sport également sur le dos des maillots de l’AS Monaco

Viwone n’est pas le seul partenaire à être sur le dos des maillots du club monégasque. En effet, l’AS Monaco affiche déjà un partenaire caritatif, Peace and Sport, association qui utilise le sport comme vecteur de paix. Le club du Rocher avait officialisé cet accord en septembre dernier. À l’origine, celui-ci devait apparaître uniquement lors des matchs de Ligue Europa, et il a finalement été présent lors de rencontres de Ligue 1.