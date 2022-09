AS Monaco: Un nouveau sponsor « solidaire » sur le maillot de l’ASM

Peace and sport occupera l’espace au dos des maillots de l’AS Monaco.

Ce mercredi, l’AS Monaco a officialisé son nouveau partenariat, avec l’organisation internationale Peace and Sport, qui utilise le sport comme vecteur de paix depuis 2007. L’association devient partenaire caritatif du club princier en Ligue Europa, et verra son logo apposé sur le dos des maillots monégasques, sous le numéro des joueurs. Cette collaboration prévoit, entre autres, la présence de l’ASM au forum international annuel organisé par Peace and Sport et des actions de sensibilisation menées au centre de formation du club rouge et blanc.

Un nouveau sponsor caritatif sur le maillot de l’AS Monaco en Ligue Europa

« Nous sommes heureux de renforcer notre lien avec Peace and Sport, quatorze ans après la première collaboration entre nos deux entités. Peace and Sport est une organisation internationale de référence, dont nous partageons les valeurs de tolérance et de fraternité, ainsi que la conviction que le sport est un outil extraordinaire en faveur du développement et de la paix. C’est donc une fierté de pouvoir unir nos forces entre institutions monégasques et de faire profiter à Peace and Sport de notre caisse de résonance à l’occasion de notre campagne européenne », déclare Jean-Emmanuel de Witt, le directeur général de l’ASM.

Peace and Sport déjà partenaire de l’ASM en 2008

Créée il y a 15 ans par Joël Bouzou, champion du monde de pentathlon moderne en 1987, Peace and Sport oeuvre dans les pays défavorisés en offrant aux jeunes la possibilité de pratiquer le sport et d’en découvrir les valeurs, dans un cadre structuré, propice à leur éducation. Basée en principauté, l’organisation a déjà collaboré avec le club de Monaco, par le passé. Lors de la saison 2008-2009, les monégasques de l’époque arboraient le logo de Peace and Sport sur la poitrine du maillot. Pour cette campagne de Ligue Europa 2022-2023, le club du Rocher étrennera son nouveau sponsor sur la pelouse de l’Étoile Rouge de Belgrade, ce jeudi à 21 heures.