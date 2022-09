AS Monaco: Les notes officielles des Monégasques sur FIFA 23

Wissam Ben Yedder est le meilleur monégasque sur FIFA 22. Il le restera sur l’opus suivant, FIFA 23.

Pour faire saliver les gamers avant la sortie de FIFA 23 prévue le 30 septembre, EA Sports a dévoilé ce week-end le top 1 000 des meilleurs joueurs du prochain opus. Pas moins de douze éléments de l’AS Monaco se font une place dans le classement, un total plus élevé que celui de l’Olympique Lyonnais, sur la nouvelle simulation de football.

Ben Yedder reste le meilleur de l’AS Monaco sur FIFA 23

Wissam Ben Yedder conserve sa note et son statut de meilleur joueur monégasque, d’une édition à l’autre du titre FIFA. Le buteur et capitaine du club princier reste à 84 de général, alors que Kevin Volland perd un point pour tomber à 82. Parmi les joueurs ayant vu leur note augmenter, le milieu Youssouf Fofana grimpe à 79 de note, l’équivalent de Tchouaméni l’an passé, avant qu’il ne quitte le Rocher pour rejoindre le Real Madrid. Le latéral gauche Caio Henrique, auteur de 4 passes décisives cette saison en Ligue 1, gagne également un point et obtient la note de 78 de général.

Des upgrades significatifs pour Nübel et Camara

Les plus fortes augmentations de notes sont à mettre au crédit du gardien allemand Alexander Nübel, passant de 75 à 78 de général, et de la recrue Mohamed Camara, arrivé du RB Salzbourg cet été. Le joueur malien bénéficie d’un upgrade de 4 points pour atteindre une moyenne de 77, identique à celle de l’autre recrue monégasque présente dans ce top, l’attaquant suisse Breel Embolo. Le défenseur droit Aguilar, quant à lui, perd deux points et descend à 77 de moyenne générale.

Les notes des joueurs de l’AS Monaco sur FIFA 23