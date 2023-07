AS Monaco: Les 10 recrues les plus chères au CV d’Adi Hütter

Adi Hütter est le nouvel entraîneur de l’AS Monaco, pour les deux prochaines saisons.

L’AS Monaco a trouvé son nouvel entraîneur. Après le Belge Philippe Clément, c’est l’Autrichien Adi Hütter qui va coacher le club princier, tel qu’annoncé par l’ASM après officialisation de l’accord. Le technicien de 53 ans s’engage pour les deux prochaines saisons, jusqu’en 2025. C’est la première expérience en France d’Adolf, dit « Adi » Hütter qui a d’abord oeuvré chez lui en Autriche, avant la Suisse et la Bundesliga, pour ses deux dernières expériences.

Trapp et Ndicka ont été recruté aux ordres du nouveau coach de l’AS Monaco

C’est là qu’il a bénéficié des moyens les plus conséquents pour renforcer ses effectifs. Avec le Borussia Mönchengladbach, qu’il a fréquenté sur la saison 2021-2022, mais avant surtout, au service de l’Eintracht Francfort de 2018 à 2021. Huit des dix recrues les plus chères à son CV personnel ont été signées sous sa période à la tête des Aigles. Et dans le lot, deux visages familiers que sont le défenseur français, ex-de l’AJ Auxerre, Evan Ndicka, et l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, Kevin Trapp. C’est aussi sur le banc de l’Eintracht qu’il a dirigé l’attaquant Luka Jovic, révélé à ses côtés avant de partir pour le Real Madrid. Avec moins de succès.

Adi Hütter s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club de la Principauté

Au total, son top 10 approche les 95 millions d’euros, hors possibles bonus selon les opérations. Cela vaut une moyenne par joueur à 9,5 millions d’euros, précisément ce qu’il en a coûté à l’Eintracht de faire venir Hannes Wolf, du RB Leipzig en 2021. Elu entraîneur allemand de l’année en 2019, Adi Hütter arrive à Monaco avec l’objectif de hisser l’ASSE dans les plus hautes sphères du championnat de France de Ligue 1. Il devrait bénéficier de moyens assez conséquents pour viser des recrues parmi les plus chères de sa carrière d’entraîneur professionnel de football.

Les 10 recrues les plus chères au CV d’Adi Hütter

10. Marvin Friedrich, de l’Union Berlin au Borussia Mönchengladbach (2022) = 5,5 M€

9. Evan Ndicka, de l’AJ Auxerre à l’Eintracht Francfort (2018) = 5,5 M€

8. Filip Kostic, de Hambourg à l’Eintracht Francfort (2019) = 6,3 M€

7. Bas Dost, du Sporting à l’Eintracht Francfort (2019) = 7 M€

6. Kevin Trapp, du PSG à l’Eintracht Francfort (2019) = 7 M€

5. Dominik Kohr, du Bayer Leverkusen à l’Eintracht Francfort (2019) = 8,5 M€

4. Martin Hinteregger, du FC Augsbourg à l’Eintracht Francfort (2019) = 9 M€

3. Hannes Wolf, de RB Leipzig au Borussia Mönchengladbach (2021) = 9,5 M€

2. Djibril Sow, de Young Boys à l’Eintracht Francfort (2019) = 14 M€

1. Luka Jovic, de Benfica à l’Eintracht Francfort (2019) = 22,3 M€