Arsenal: Un nouveau sponsor à 4M€/an pour les Gunners

Un spon sor chinois pour rejoindre Arsenal.

Le club de football d’Arsenal a signé un nouvel accord de sponsor mondial avec la marque de pneus avec ZC Rubber, un important manufacturier chinois. L’accord, d’une valeur à près de 4 millions d’euros par an, se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Arsenal signe avec ZC Rubber jusqu’en 2027

Dans le cadre de l’accord, ZC Rubber aura une présence marketing à tous les matches à domicile d’Arsenal au stade Emirates. La société aura également le droit d’utiliser le logo et les marques d’Arsenal dans ses documents marketing et promotionnels. ZC Rubber est la société mère de plusieurs marques de pneus, notamment Westlake, Goodride, Chaoyang, Arisun, Trazano et Yartu.

Le premier manufacturier depuis 2015

La société est l’un des dix premiers fabricants de pneus au monde et dispose d’une forte présence en Chine et dans d’autres marchés émergents. Arsenal n’avait plus de partenaire de pneus depuis la saison 2014-2015, lorsqu’il avait un accord avec Cooper Tire Europe. Le nouvel accord avec ZC Rubber est un coup de pouce important pour les opérations commerciales d’Arsenal.