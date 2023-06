Arsenal prolonge à long terme son fournisseur de bière

L’histoire va se poursuivre entre Arsenal et Camden Town Brewery

Arsenal a officiellement prolongé son partenariat avec Camden Town Brewery en tant que fournisseur de bière sur du « long terme » à partir de la saison 2023-24. Pour marquer l’occasion, Camden Town Brewery a lancé une nouvelle bière intitulée « North London is Red » Lager. Elle a été créée en prenant en compte les préférences des supporters d’Arsenal concernant les moments de football, les icônes et les rituels associés. La canette comporte des illustrations réalisées par un supporter d’Arsenal du nom de Texas Blue Maragh. La « North London is Red » Lager est une variante de la célèbre bière Hells, avec une couleur rouge et des saveurs de fruits rouges ajoutées.

Une bière associée au club et aux supporters d’Arsenal

« Nous avons adoré travailler avec Arsenal au cours des quatre dernières années et nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent« , indique par communiqué, le responsable de l’expérience de marque et des partenariats chez Camden Town Brewery, Holly Gibson. « Nous avons enlevé des millions de gobelets des décharges en introduisant un système de gobelets réutilisables (le premier du genre en Premier League). Nous nous sommes associés à David Seaman pour servir des pintes fraîches. » Le partenariat entre les deux marques a été initié en 2019.

La « North London is Red » Lager, affiche un taux d’alcool de 4,8%. Elle est évidemment, à consommer avec modération!