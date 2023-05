Après le PSG, où va jouer Messi selon les bookmakers ?

Puisqu’il semble acquis que Messi va quitter Paris, la question de son futur se pose plus que jamais.

Parti en Arabie Saoudite sans l’approbation du PSG, Lionel Messi est suspendu par le club parisien et pénalisé financièrement. En fin de contrat avec les Rouge et Bleu en juin prochain, cette sanction éloigne la possibilité de voir le septuple Ballon d’Or prolonger l’aventure avec le Paris Saint Germain. Pour les bookmakers britanniques, le numéro 30 parisien changera d’air cet été.

Après le PSG, le retour de Messi au Barça tient la corde

C’est la question que les fans de football se posent : Quel sera le prochain club de Lionel Messi ? Si jusqu’ici, son futur s’inscrivait entre Paris et Barcelone, le premier n’est désormais plus d’actualité. Pour les bookmakers britanniques, le scénario le plus probable est que le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions retourne au sein de l’équipe avec laquelle il a forgé sa légende : celle du FC Barcelone. Club qu’il a quitté à contrecœur en août 2021, puisque les Blaugrana n’avaient pas les moyens financiers pour le conserver. Problème : près de deux années plus tard et avec un président de la Liga, Javier Tebas, toujours aussi inflexible sur les règles financières du championnat espagnol, pas sûr que le club catalan puisse se permettre de payer Lionel Messi, qui, rappelons-le, dispose d’un salaire de 40,5 millions d’euros brut chaque année, et qu’il ne compterait pas baisser ses émoluments.

L’Arabie Saoudite, l’Inter Miami, options envisageables pour Lionel Messi

Messi pourrait aussi quitter le continent européen et s’envoler vers l’Arabie Saoudite. Un pays qu’il connaît bien, puisqu’il a associé son image avec le royaume. Les bookmakers britanniques estiment qu’un club dans le championnat saoudien est la piste la plus probable, juste après celle du FC Barcelone. S’il venait à faire ce choix, alors peut-être que les fans de football pourraient voir jouer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sous le même maillot, ou de nouveau l’un contre l’autre, comme à l’époque où l’international portugais était au Real Madrid et l’international argentin au Barça. Si le septuple Ballon d’Or refuse de rejoindre les Blaugrana ou un club saoudien, alors une troisième option s’offrirait à lui : l’Inter Miami, qui est coté à 7. Ce n’est un secret pour personne, David Beckham, qui est à la tête de la franchise, souhaite le faire venir. Messi possède même un appartement dans la ville. Autre possibilité, le numéro 30 du PSG pourrait poser ses valises en Angleterre et plus précisément à Manchester City – dont la cote est à 26 – pour rejoindre Pep Guardiola, avec qui il a remporté, entre autres, deux Ligues des Champions.

#Concours 🍀🤞

Gagnez l’un des 5 uniques exemplaires français du Driver Business Report, pour tout connaître des salaires des pilotes #F1, de la saison 2023 Pour jouer :

👉RT

👉Follow @Sportunefrance et @businessbookgp TAS 05/05/23 🎉 pic.twitter.com/ErTmtKBxZg — Sportune (@Sportunefrance) April 29, 2023

Quel sera le prochain club de Lionel Messi selon les bookmakers ?

FC Barcelone = cote à 2,75

Un club d’Arabie Saoudite = 3,5

Inter Miami = 7

Manchester City = 26

Chelsea = 34

Bayern Munich = 41

Manchester United = 41

Newcastle = 51