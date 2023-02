Antoine Griezmann, le business de sa société d’image, Amaro

Antoine Griezmann a basé sa société d’image en France, sur ses terres, à Mâcon.

Elle fêtera ses onze années d’existence, au mois d’avril prochain. Et c’est en France qu’il a choisi de l’installer, alors qu’il a fait toute sa carrière en club, en Espagne. C’est à mettre au crédit d’Antoine Griezmann qui s’acquitte de l’impôt national, sur sa société Amaro, qui gère ses droits à l’image. Elle porte ce nom, en hommage à son grand-père maternel, Amaro Lopes, qui fut comme lui, un footballeur professionnel.

Plus de 5 M€ de CA pour la société d’Antoine Griezmann

Elle a notamment pour objet : « Toutes activités commerciales se rapportant aux sports, aux loisirs, à la communication, l’exploitation du droit à l’image de MonsieurAntoine Griezmann et l’exploitation commerciale du nom de Monsieur Antoine Griezmann ». Le milieu de l’Atlético Madrid en est le seul actionnaire, et il assume la co-gérance, avec son père, Alain depuis Mâcon, la commune où réside la famille et où Amaro a ses quartiers officiels.

La maison mère des activités du champion du monde, notamment sur le secteur hippique

La société est prospère, elle génère plus de 5 millions d’euros annuels de chiffre d’affaire : 5,43 M€ en 2019, 5,23 M€ la suivante et 5,85 millions, en 2021. Au dernier bilan de l’année 2021, elle a réalisé un bénéfice net de 2,044 millions d’euros. La société Amaro est la tête de proue du groupe sur lequel veille Antoine Griezmann en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire, notamment dans le cadre de ses activités liées à l’univers hippique.