Antoine Griezmann: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Antoine Griezmann compte plusieurs sponsors personnels.

Quatrième footballeurs français dans la hiérarchie des plus populaires sur les réseaux sociaux (après Mbappé, Benzema et Pogba), Antoine Griezmann fédère autour de lui. Son goût poussé pour la mode et le style, notamment capillaire, rend le joueur de l’Atlético Madrid plus exclusif et de fait bankable pour les sponsors de la discipline.

Une histoire singulière pour Griezmann avec les sponsors

Son dernier partenaire commercial, Antoine Griezmann l’a signé au printemps dernier, avec la marque de vêtements, Mango. Le champion du monde français a parfois une histoire singulière avec les annonceurs. Il y a d’abord celui qui s’est séparé volontairement de lui, que le groupe Konami, en réaction à des propos déplacés, tenus il y a quelques années à l’encontre d’un technicien japonais. Une faute que l’intéressé a reconnu et assumé, en présentant des excuses publiques.

De nombreux partenaires commerciaux anciens ou actuels

Car Griezmann justement, n’est pas un sportif insensible au monde qui l’entoure. Inversement à l’épisode Konami il a – fait plus rare dans le monde du sponsoring sportif -, décidé de lui même d’écarter un partenaire, en l’espèce le groupe Huawei, soupçonné de surveillance à l’encontre de la communauté des Ouïgours en Chine. Sinon, l’attaquant de l’Atlético Madrid a, ou a été l’image de Gillette, Electronic Arts, Head & Shoulders, Sport 2000 ou Beats Electronics.

Puma son plus fidèle et principal commanditaire personnel

Il est aussi principalement associé depuis une longue paire d’années à Puma, son équipementier officiel et premier sponsor en terme contractuel. Le deal vaudrait à l’intéressé de gagner un peu plus de 4 millions d’euros annuels, sur les 5 à 6 millions estimés, des recettes de ses sponsors personnels.