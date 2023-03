AC Ajaccio: Un retour en Ligue 1 teinté de pertes financières pour l’ACA

Après un exercice précédent positif d’un plus de 200 000 euros, l’AC Ajaccio a perdu plus de 1 millions net, en 2022. Mais le club corse a retrouvé à l’occasion, l’élite du foot français.

Le bonheur de retrouver l’élite du football contrasté, à tout le moins pour le board du club, par des pertes financières. La saison 2021-2022 dernière a vu l’AC Ajaccio terminer deuxième de la Ligue 2, validant ainsi le billet retour de l’équipe corse, dans l’élite du football français. Mais cette transition positive pour l’équipe, la ville et ses soutiens, s’est soldée par une perte financière de plus de 1 million d’euros, tel que nous l’avons appris à Sportune.

Un plus de 1,4 M€ net pour l’AC Ajaccio en 2022

Plus exactement, le promu a perdu 1 403 672 euros net. Cela, alors que le chiffre d’affaire net du club a progressé de plus de 18% de 5,623 millions à 6,644 millions d’euros net en 2022, car les charges de l’exploitation ont elles aussi augmenté sur la période de presque de 30%, de 9,5 12,2 M€. L’augmentation tient notamment aux salaires, mais surtout aux charges sociales, avec le retour à la « normale », après la période de la Covid et des exemptions ou reports consentis par le gouvernement.

Les charges sociales élèvent les dépenses du club

Hors charges sociales, la masse salariale s’élevait à 4 837 822 euros, au terme de la saison 2021-2022. Au 30 juin dernier, l’AC Ajaccio comptait 104 salariés, ainsi répartis : 5 cadres, 38 agents de maîtrise et techniciens, 18 employés et 43 apprentis sous contrat.