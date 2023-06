À Mbappé le plus cher, coût du but des meilleurs goleadors européens

Un but de Kylian Mbappé cette saison vaut l’équivalent de 2,48 M€.

La saison 2022-2023 est désormais terminée, et le mercato estival est sur le point d’ouvrir ses portes. Comme chaque année, il est probable que les clubs dépensent davantage pour s’attacher les services des attaquants. L’idéal pour eux étant que le buteur choisit soit le plus prolifique possible. Et pour cause, ceux dont la tâche principale est de marquer sont généralement les mieux payés. Lors de cet exercice, Kylian Mbappé, qui a prolongé son contrat il y a un peu plus d’un an, est le footballeur dont le but coûte le plus cher parmi les meilleurs goleadors européens.

Un but de Kylian Mbappé coûte plus de 2 millions d’euros au PSG

Prolongé en mai 2022 par le PSG, Kylian Mbappé, qui dispose du plus gros contrat de l’histoire du sport, est le joueur le mieux payé du PSG, et forcément plus généralement du championnat de France. Avec un salaire de 72 millions brut annuel et 29 buts inscrits en Ligue 1, faisant de lui le meilleur buteur de l’élite du football français, l’attaquant de 24 ans est rémunéré très cher à l’aune de chaque réalisation. Un but de Mbappé coûte donc 2,48 millions d’euros au Paris Saint Germain.

Loïs Openda, buteur le plus rentable en Europe

Il est l’une des révélations de cette saison de Ligue 1. Loïs Openda, atout offensif numéro 1 du RC Lens et meilleur réalisateur des Sang et Or en championnat lors de cet exercice, apparaît comme le buteur le plus rentable pour un club européen en 2022-2023. L’international belge a inscrit 21 buts en championnat pour un salaire de 1,2 million d’euros par an. Chaque but de l’attaquant de 21 ans coûte donc 60 000 euros au RC Lens. Une bonne affaire pour les Lensois. Recruté pour 7,5 millions d’euros lors de l’été 2022, Openda est courtisé par plusieurs clubs européens, dont le RB Leipzig.

Le coût de chaque but des meilleurs goleadors européens

1. Kylian Mbappé = 72 M€ pour 29 buts = 2,48 M€/but

2. Mohamed Salah = 20,5 M€ pour 19 buts = 1,078 M€/but

3. Karim Benzema = 16,5 M€ pour 19 buts = 868 421 €/but

4. Robert Lewandowski = 18 M€ pour 23 buts = 782 000€/but

5. Erling Haaland = 21,8 M€ pour 36 buts = 605 555€/but

6. Lautaro Martinez = 11,13 M€ pour 21 buts = 530 000€/but

7. Wissam Ben Yedder = 7,8 M€ pour 19 buts = 410 000€/but

8. Harry Kane = 12,1 M€ pour 30 buts = 400 000€/but

9. Victor Osimhen = 5,63 M€ pour 26 buts = 220 000€/but

10. Alexandre Lacazette = 5,4 M€ pour 27 buts = 200 000€/but

11. Ivan Toney = 2,78 M€ pour 20 buts = 140 000€/but

12. Enner Valencia = 3,15 M€ pour 29 buts = 110 000€/but

13. Florian Balogun = 1,6 M€ pour 17 buts = 76 190€/but

14. Jonathan David = 2,07 M€ pour 24 buts = 86 250€/but

15. Habib Diallo = 1,32 M€ pour 20 buts = 66 000€/but

16. Elye Wahi = 1,2 M€ pour 19 buts = 63 157€/but

17. Loïs Openda = 1,2 M€ pour 21 buts = 60 000€/but