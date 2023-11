A combien s’élève la fortune de Harry Kane ?

Harry Kane a gonflé sa fortune en 2023 et il peut espérer encore plus au prochain classement.

Le footballeur britannique, Harry Kane, a atteint de nouveaux sommets cette année, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le monde de la finance. Selon le Sunday Times Rich List 2023, la fortune nette de Kane s’élève désormais à une somme de 51 millions de livres sterling (59 M€), soit une augmentation significative par rapport aux 42 millions de livres sterling estimés à son sujet, en 2022 selon le chiffre du Sunday Times à son sujet.

Une année particulièrement faste pour Harry Kane

La principale source de revenus de Kane provient de sa carrière de footballeur au sein de l’équipe de Tottenham Hotspur jusqu’à la fin de la saison dernière. Et désormais en Allemagne à la pointe du Bayern Munich. Il est devenu cet été, à la fois le joueur le plus cher en transfert de la Bundesliga (à 100 M€ l’indemnité) et le mieux payé de l’histoire du football national, de l’autre côté du Rhin à 25 millions d’euros brut annuels.

10 M€ du sponsoring en plus de son salaire au Bayern

Le magazine Forbes classe Harry Kane dans son palmarès des footballeurs les mieux payés de l’année. Il est le dixième avec, en plus de son salaire évoqué plus haut, des revenus du sponsoring à près de 10 millions d’euros. En août dernier, avant de rejoindre le Bayern Munich, il a conclu un partenariat « à vie » avec la marque Skechers qui lui sert depuis d’équipementier personnel. Il est aussi devenu le tout premier athlète britannique à nouer un partenariat d’envergure avec Fanatics.

Il a marqué le foot anglais avant de rejoindre l’Allemagne

Sur les terrains il a atteint le sommet en mars, en devenant le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale d’Angleterre, avec 54 buts. À peine un mois plus tard, il a répété cet exploit avec Tottenham Hotspur, en marquant un total de 267 buts pour le club. Cette performance a permis à Kane de surpasser le record historique de Jimmy Greaves, détenu depuis la saison 1969-70. Le point culminant de son année a été son entrée dans le très sélect « Club des 200 », un honneur réservé à seulement trois joueurs dans l’histoire de la Premier League. Les deux autres membres de ce club exclusif sont Alan Shearer, qui a marqué 260 buts en 441 matchs, et Wayne Rooney. Kane est ainsi devenu le troisième joueur à atteindre la barre des 200 buts dans cette ligue de renom.