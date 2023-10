Max Verstappen, de la Valkyrie à la Clio, les autos personnelles du champion

Qui mieux que le triple champion du monde de F1, Max Verstappen pour apprécier à leur juste valeur les voitures ?

Max Verstappen, l’as néerlandais de Red Bull, couronné ce week-end champion du monde de F1 pour la troisième fois, est passionné par les voitures, même en dehors des pistes. Sa collection se compose principalement de supercars, avec des modèles de chez Aston Martin, Ferrari et d’autres grandes marques. Cependant, il y a aussi quelques surprises dans son garage…

Aston Martin rival sur la piste, en affection en dehors

Le constructeur favori de Max Verstappen est Aston Martin. Il a acquis plusieurs modèles de la marque britannique, qu’il a parfois revendus. Sa première acquisition a été une Aston Martin DB11, une supercar emblématique équipée d’un moteur V12 biturbo développant 608 ch et atteignant une vitesse maximale de 322 km/h. Ensuite, il a ajouté une Aston Martin Vantage de 2018 à sa collection, propulsée par un moteur V12 capable d’atteindre 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Il a également opté pour une Aston Martin DBS Superleggera, dotée d’une puissance de 725 ch et capable d’atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h. Enfin, la pièce de résistance de sa collection est la Valkyrie, équipée d’un moteur Cosworth couplé à un moteur électrique, développant 1 160 ch et pouvant atteindre 320 km/h.

Max Verstappen a aussi Ferrari à la bonne

Malgré sa rivalité en F1 avec Ferrari, Max Verstappen a succombé au charme du Cavallino Rampante en dehors des circuits. Il a acquis deux modèles de la marque de Maranello, dont une élégante Ferrari Monza SP2 équipée d’un moteur V12 de 810 ch, capable d’atteindre une vitesse maximale de 300 km/h. Il possède également une Ferrari 488 Pista, propulsée par un moteur V8 de 720 ch, capable d’atteindre une vitesse de 340 km/h.

Max Verstappen détient toujours le record du plus jeune vainqueur d’un Grand Prix de l’histoire de la F1, qu’il a obtenu en remportant le Grand Prix d’Espagne en 2016 à l’âge de 18 ans, 7 mois et 15 jours. Pour célébrer cette réalisation, il s’est offert une Porsche 911 GT3 RS malgré sa récente obtention du permis de conduire. Cette Porsche est équipée d’un moteur six cylindres atmosphérique de 525 ch, capable d’atteindre une vitesse de pointe de 296 km/h.

Des années de concurrence avec Mercedes mais une AMG C63 S dans le garage

Bien que Max Verstappen ait rivalisé avec Mercedes ces dernières années en F1, sa collection de voitures ne néglige pas pour autant la marque allemande. Il a ajouté une Mercedes-AMG C63 S Coupé à sa collection, une voiture propulsée par un moteur V8 biturbo de 510 ch et 700 Nm de couple. Les performances reflètent la puissance impressionnante de cette voiture, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h.

Une Clio pour débuter au volant sur les routes

Honda a fourni les moteurs à Red Bull en 2021, l’année de la première victoire de Max Verstappen en championnat du monde. Après avoir remporté le championnat à Abu Dhabi, il a reçu en cadeau une Acura NSX Type S, équipée d’un moteur V6 de 3,5 litres associé à trois moteurs électriques, développant une puissance de 593 ch. Cette voiture dispose d’une transmission intégrale et d’une boîte automatique à double embrayage à neuf rapports, avec une vitesse maximale de 307 km/h.

Renault est également une marque appréciée par Max Verstappen. La Renault R.S. 01 est l’une de ses voitures les plus remarquables, avec un moteur V6 biturbo de 3,8 litres, développant une puissance variant entre 500 et 558 ch selon les versions, et une vitesse maximale de 300 km/h. Cependant, sa première voiture était beaucoup plus modeste, une Renault Clio jaune offerte par ses parents lorsqu’il a obtenu son permis de conduire à sa majorité. La passion de Max Verstappen pour les voitures va bien au-delà des pistes de course, et sa collection de supercars en est la preuve tangible.