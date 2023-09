F1: Oscar Piastri, un contrat à 10 M€ avec McLaren

Oscar Piastri a négocié à la hausse son nouveau contrat avec McLaren.

Sa saison a été impressionnante avec McLaren. Oscar Piastri a prolongé son aventure avec l’écurie de Woking jusqu’en 2026. Avec une grosse augmentation de salaire à la clé, selon le processus McLaren initié depuis quelques années.

Le recrutement de Piastri (22 ans) par McLaren a été l’une des plus grandes histoires de la F1 de l’été 2022. Pilote de l’académie Alpine, cette dernière avait annoncé son recrutement pour 2023 aux côtés d’Esteban Ocon, avant que le jeune pilote ne démente avoir signé un contrat avec l’équipe française. Provoquant alors la stupeur dans le milieu de la Formule 1. Le jeune australien avait en effet signé un contrat avec McLaren. L’affaire verra sa conclusion auprès du Conseil de Reconnaissance des Contrats (CRB) de la FIA, à Genève. Le jeune pilote, n’avait pas encore fait un Grand Prix qu’il faisait déjà parlé de lui en coulisses.

Un nouveau contrat à la hausse pour Piastri chez McLaren

Négocié par son agent, Mark Weber (ex pilote Jaguar, Williams et Red Bull de 2003 à 2013), le premier contrat initial de deux saisons, prévoyait une option pour 2025. Oscar Piastri pouvait voir également sa progression financière assurée. Selon les données du Business Book GP 2023, 1,5 millions d’euros pour cette première saison, l’année 2024 s’annonçait avec une rémunération de 4 millions d’euros. Et une option pour 2025 estimée sereinement à 7,5 millions d’euros, en guise d’encouragements pour accompagner ses performances futures. Sa 4ème place au Grand Prix de Grande-Bretagne, sa performance au sprint de Spa et ses datas de passage en courbe rapide, supérieures à celle de Norris, ainsi que ses relations avec ses ingénieurs ont été un bonheur pour l’ensemble du collectif de l’équipe de Woking.

Un engagement qui a du sens

Cet engagement de Piastri jusqu’en 2026 a aussi du sens pour l’équipe McLaren. Depuis le début de leur relation, Zak Brown a compris qu’il fallait montrer à son jeune pilote que son équipe le voulait réellement et comptait sur lui pour l’avenir. Ce nouveau contrat est l’indicateur positif de cette relation entre les deux parties. De plus, l’équipier de l’Australien, Lando Norris, malgré un contrat jusqu’en 2025, est fortement convoité par Red Bull Racing.

Un salaire à 10 millions d’euros par saison

Ce nouvel accord entre les deux parties permet à Piastri d’entrer dans le club des rémunérations de vainqueur de Grand Prix, suivant la courbe précédemment prise par son équipier Lando Norris, en 2021. Ainsi, selon les estimations de notre partenaire du Business Book GP, le tarif à 10 millions d’euros pour 2024 et 2025 est déjà tendu du côté du jeune australien. Les 20 millions d’euros pour 2026 sont aussi en ligne de mire, épousant l’évolution des courbes des futures rémunérations des pilotes de Formule 1 pour cette deuxième partie de décennie.