F1 2023: Valorisation des écuries, sponsors, les fiches business de la saison 2023

Coup d’oeil sur les forces en présence de la saison 2023 de F1.

Cette fois, la saison 2023 de F1 est bien lancée. Trois Grand-Prix se sont déjà disputés, le quatrième à venir le 16 avril en Chine, a finalement été annulé par le contexte sanitaire. Cette mini-trêve forcée, nous donne l’occasion à Sportune, en partenariat avec Business Book GP, de passer en revue les dix équipes du plateau, sur la base des informations qui concernent leurs sponsors, les propriétaires de chaque team, le motoriste ainsi que la valorisation de chacune des écuries. Trois, deux, un, c’est parti…

Alpine F1 Team

La saison 2022 : 4ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Pierre Gasly et Esteban Ocon

Moteur : Renault

Propriétaire : Groupe Renault

Valeur estimée de l’écurie : 550 millions d’euros

Partenaire titre 2023 : BWT (traitement eau)

Autres partenaires clés 2023 : 3D Systems, Alpinestars, Alpine Eyewear, Bell & Ross, Binance, Boeing, British Petroleum, Castrol, Delphi, Ecowatt, Elysium, Eurodatacar, The Global Center for Automotive Performance Simulation, Hexis, Kappa, Kway, KX, Matrix, Microsoft, Mobilize Financial Services, PerkinElmer, Pirelli, Plug, Renault E-Tech, Roland DG, Shamir, Sprinklr, Trak Racer, Yahoo.

Red Bull Racing

La saison 2022 : Premier du championnat des constructeurs

Pilotes : Max Verstappen et Sergio Perez

Moteur : Honda

Propriétaire : Groupe Red Bull

Valeur estimée de l’écurie : 850 millions d’euros

Partenaire titre 2023 : Oracle (informatique/cloud)

Autres partenaires clés 2023 : AlphaTauri, Ansys, Arctic Wolf, Armor All, AT&T, Blenders Eyewear, BMC, Built for Athletes, Bybit, Cash App, Castore, Claro, DMG Mori, Gold Standard, Hard Rock, Hewlett Packard Enterprise, Hexagon, Inter. mx, Mobil 1, New Era, Ocean Bottle, Pirelli, PokerStars, Poly, PWR, Rauch, Rokt, Siemens, Tag Heuer, Telcel, Therabody, Walmart, Zoom.

Mercedes AMG F1

La saison 2022 : 3ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Lewis Hamilton et George Russell

Moteur : Mercedes

Propriétaire : Daimler (33%), Toto Wolff (33%), Ineos Sport (33%)

Valeur estimée de l’écurie : 1 milliard d’euros

Partenaire titre 2023 : Petronas (Pétrole) et Ineos (Chimie)

Autres partenaires clés 2023 : Akkodis, AMD, CrowdStrike, Eight Sleep, Einhell, Endless Brake Technology Europe AB, Fastly, G42, Hewlett Packard Enterprise, IWC Schaffhausen, Marriott Bonvoy, mCloud, Monster Energy, Nuvei, OZ Racing, Pirelli, Police, Puma, Stockage pur, Sherwin Williams, Snapdragon, Solera, TeamViewer, Tommy Hilfiger, UBS.

Scuderia Ferrari

La saison 2022 : 2ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Charles Leclerc et Carlos Sainz

Moteur : Ferrari

Propriétaire : Ferrari

Valeur estimée de l’écurie : 2 milliards d’euros

Partenaire titre 2023 : /

Autres partenaires clés 2023 : AWS, Bang & Olufsen, Bell Helmets, Bitdefender, Brembo, CEVA Logistics, Ecopol, Estrella Galicia 0.0, Frecciarossa, Garrett, Genesys, Giorgio Armani, Harman Automotive, HCL Software, Iveco, Mahle, ManpowerGroup, Mission Winnow, NGK Bougies d’allumage, Öhlins Racing, OMR, Palantir, Pirelli, Puma, Ray-Ban, Richard Mille, Riedel, Riva, Sabelt, Santander, Shell, SKF, TechnoGym, VistaJet

McLaren Racing

La saison 2022 : 5ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Lando Norris et Oscar Piastri

Moteur : Mercedes-Benz

Propriétaire : McLaren Group (85%) et MSP Sports Capital (15%)

Valeur estimée de l’écurie : 750 millions d’euros

Partenaire Principal 2023 : OKX (Cpypto monnaie)

Autres partenaires clés 2023 : AkzoNobel-Sikkens, Alteryx, Arrow Electronics, Android, Ashurst, British American Tobacco, Cadence, Castore, Chrome, CNBC, Coca-Cola, Darktrace, Dell Technologies, Deloitte, DeWalt, DP World, EasyPost, FAI Aviation Group, FxPro, Goldman Sachs, Gopuff, Hilton, Salesforce, Immersive Labs, Jack Daniel’s, KAUST, Logitech, Medallia, Mind, PartyCasino, PartyPoker, Pirelli, Richard Mille, Smartsheet, Sparco, Splunk, Stratasys, SunGod, Tezos, TUMI, Unilever, VMware, Webex par Cisco.

Aston Martin

La saison 2022 : 7ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Fernando Alonso et Lance Stroll

Moteur : Mercedes

Propriétaire : Lawrence Stroll

Valeur estimée de l’écurie : 450 millions d’euros

Partenaire principaux 2023 : Cognizant et Aramco

Autres partenaires clés 2023 : Alpinestars, AvaTrade, Bombardier, Boss, Citi, Crypto.com, ebb3, EPOS, Girard-Perregaux, Globe-Trotter, JCB, Juniper Networks, NetApp, Oakley, OGIO, Pelmark, Peroni, Pirelli, Porto Seguro, SentinelOne , Socios, Stilo, TikTok, XP.

Alfa Roméo

La saison 2022 : 5ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Valtteri Bottas et Zhou Guanyu

Moteur : Ferrari

Propriétaire : Longbow Finance (75 %) et Audi (25 %)

Valeur estimée de l’écurie : 400 millions d’euros

Partenaire Principal 2023 : Stake (Cpypto monnaie)

Autres partenaires clés 2023 : Accelleron, Additive Industries, AMX, Assos, AximTrade, Camozzi, Cielo, Ciesse Piumini, Code Zero, Corinthian Re, Curam Domi, Delsey, Edelweiss, Everdome, Ferrari Trento, GlobeAir, Hyland, JigSpace, Kick, Marelli, MindMaze , Mitsubishi Electric, Pirelli, Puma, Rebellion, RM, Sabelt, Save the Children, Seagate, SenseTime, Singha, Socios, Walter Meier, Web Eyewear, WhistlePig.

Alpha Tauri

La saison 2022 : 5ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Nyck de Vries et Yuki Tsunoda

Moteur : Honda

Propriétaire : Red Bull

Valeur estimée de l’écurie : 400 millions d’euros

Partenaire Principal 2023 : PKN Orlen (Petrole)

Autres partenaires clés 2023 : Buzz, Carl Friedrik, Epicor, FlexBox, GMG, P448, Pirelli, Randstad, RapidAPI, Ravenol, Riedel, Siemens, XMTrading.

Haas F1 Team

La saison 2022 : 5ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg

Moteur : Ferrari

Propriétaire : Gene Haas

Valeur estimée de l’écurie : 250 millions d’euros

Partenaire Principal 2023 : Moneygram (Paris sportif)

Autres partenaires clés 2023 : Alpinestars, Chipotle Mexican Grill, Haas Automation, Haas Tooling, Hantec Markets, Oakberry, OpenSea, Palm Angels, Pirelli, Schuberth, Taittinger, TravisMathew, Tricorp Workwear.

Williams F1 Team

La saison 2022 : 10ème du championnat des constructeurs

Pilotes : Alex Albon et Logan Sargeant

Moteur : Mercedes

Propriétaire : Dorlinton Capital

Valeur estimée de l’écurie : 450 millions d’euros

Partenaire Principal 2023 : /

Autres partenaires clés 2023 : Acronis, Bremont, Broadcom Software, Crew Clothing Company, Dorilton Ventures, Dtex, Duracell, Financial Times, Gulf, KX, Life Fitness, Michelob Ultra, OMP, Pirelli, PPG, PureStream, Spinal Injuries Association, Stephens, Umbro, Zeiss