PSG: Spectaculaire progression de la valorisation de Xavi Simons sur le mercato

Le RB Leipzig souhaiterait le conserver, mais le PSG qui l’a prêté sous condition voudra probablement le récupérer. Ce sera à Xavi Simons de trancher, mais le milieu offensif de 20 ans aura toutes les cartes en main tant sa progression récente est fulgurante, sur le rectangle vert et par effet de circonstance, sur le marché des transferts.

Programmé depuis son plus jeune âge à devenir une star du ballon rond, celui qui comptait déjà près de 3 millions de followers avant même sa majorité (il en a 55 millions aujourd’hui), approche désormais une valorisation de 100 millions d’euros sur le marché des transferts. Toutes les études spécialisées l’attestent, de la plus modeste de Transfermarkt à 70 millions d’euros, à la plus élevée de l’Observatoire du football CIEs à 112,5 millions d’euros, en passant par Football Benchmark de KPMG entre deux, à 88,9 millions d’euros.

Selon le cabinet d’audit et d’expertise marketing sa cote sur le mercato a augmenté de plus de 346% sur un an, entre janvier 2023 et le mois actuel. Plus largement, fin juillet 2021, nous consacrions un même type de sujet sur le jeune homme sur Sportune et à l’époque, Xavi Simons ne valait même pas encore le million d’euros. C’est dire tout le chemin parcouru par l’international néerlandais qui appartient dorénavant aux 39 footballeurs valorisé à 100 millions d’euros et plus par le CIES (contre 19 pour le Football Benchmark et 15 pour Transfermarkt).

