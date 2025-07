Snoop Dogg rejoint Modric au capital de Swansea City

Snoop Dogg est officiellement un copropriétaire de Swansea City.

Le rappeur américain Snoop Dogg est devenu copropriétaire minoritaire de Swansea City, rejoignant Luka Modric dans l’actionnariat du club de Championship anglaise. L’artiste de 53 ans a dévoilé le nouveau maillot domicile sur ses réseaux sociaux, où il cumule 88 millions d’abonnés sur Instagram.

« Mon amour du football est bien connu, mais il me semble particulier de faire mes premiers pas dans la propriété d’un club avec Swansea City », a déclaré Snoop Dogg dans un communiqué officiel. « L’histoire du club et de la région m’a vraiment touché. C’est une ville et un club fiers, de classe ouvrière. Un outsider qui mord, comme moi. »

Tom Gorringe, directeur général de Swansea City, s’est félicité de cet investissement : « C’est très excitant pour nous d’accueillir formellement Snoop Dogg comme copropriétaire et investisseur. Son plaisir et son amour du football sont bien documentés. »

Modric a pris des parts avant lui

L’artiste, de son vrai nom Calvin Cordozar Broadus Jr, s’associe aux propriétaires américains menés par Brett Cravatt et Jason Cohen, qui souhaitent renforcer la marque et l’attrait mondial du club. Snoop Dogg a vendu 35 millions d’albums dans le monde et reçu 17 nominations aux Grammy Awards.

Cette arrivée intervient après l’investissement de Luka Modric en avril dernier. Le milieu de terrain croate, six fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, avait acquis une petite participation dans le club gallois.

Swansea City traverse une période difficile depuis sa relégation de Premier League en 2018. Le club avait connu ses heures de gloire entre 2011 et 2018, remportant la Carabao Cup en 2013 et participant aux seizièmes de finale de la Ligue Europa. Les finances du club accusent une perte avant impôts de 15,2 millions de livres sterling (17,5 M€) lors du dernier exercice, en baisse de 2,7 millions (3,1 M€) par rapport à l’année précédente. Les propriétaires actuels ont pris le contrôle du club en novembre dernier.