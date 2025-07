SM Caen. Le budget du Stade Malherbe Caen pour la saison 2025-2026

Le Stade Malherbe Caen aura un budget de Ligue 2 pour évoluer en National.

Tout ne s’est pas passé comme l’avaient imaginé les nouveaux repreneurs. A savoir, le capitaine de l’équipe de France de football, Kylian Mbappé et ses proches, en commençant par sa mère Fayza Lamari. Quelques mois après être devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Caen, le club normand a plongé en championnat national au terme d’une éprouvante saison 2024-2025 de Ligue 2.

La relégation n’est toutefois pas une fatalité à en croire les propos de Fayza Lamari interrogée cette semaine par L’Equipe, quand elle évoque une « phase de fondation ». « Les bases sont posées », assure-t-elle. Dans ses propos elle mentionne aussi « un budget significatif » pour la saison 2025-2026 du SM Caen en championnat National. L’Equipe l’estime à 12 millions d’euros, qui est clairement compétitif et sans nul doute le plus élevé de la troisième division.

Quand il était en Ligue 2, le Stade Malherbe avait le train de vie d’un ambitieux. En 2024, sa masse salariale s’élevait à 16,7 millions d’euros, la huitième plus élevée de son championnat. Elle était surtout légèrement supérieure à l’ensemble du produit de l’exploitation du club hors opération de trading (16,1 millions d’euros).

Deux ans pour ne pas perdre le statut pro

Moyennant quoi, Caen a bouclé l’exercice 2024 avec plus de 8 millions d’euros de déficit et le club devrait l’être encore au bilan du 30 juin 2025. Pour retrouver toute sa compétitivité sportive et financière, le SM Caen peut s’appuyer sur la base solide de ses supporters, fidèles malgré les aléas sportifs. Preuve en est qu’ils sont au moins 7 000 à s’être abonnés cette saison.

C’est en se repliant plus sur lui-même, autour de sa fan base et des talents que doit produire son centre de formation, que Caen veut trouver son salut. Il a toutefois l’urgence à ne pas tergiverser car la descente en National suppose la perte du statut professionnel que le club peut néanmoins conserver pendant deux ans sur dérogation de la LFP.