SC Naples. Un nouveau directeur général pour les Partenopei

Tommaso Bianchini est le nouveau DG du Napoli. – @SSCNaples

Le président du SSC Naples, Aurelio De Laurentiis, a annoncé la nomination de Tommaso Bianchini au poste de directeur général de l’Area Business du club. Cette nomination prend effet immédiatement. Dans ses nouvelles fonctions, Bianchini rapportera directement au président De Laurentiis et au directeur général Andrea Chiavelli.

Il assumera la responsabilité complète des activités de développement commercial du club, notamment le marketing, les partenariats commerciaux, le merchandising et les activités liées au stade. Tommaso Bianchini a exprimé sa satisfaction sur ses réseaux sociaux : « C’est un grand honneur pour moi d’assumer dès aujourd’hui le rôle de directeur général de l’Area Business de la SSC Napoli. Je remercie le président Aurelio De Laurentiis et l’administrateur délégué Andrea Chiavelli pour la confiance qu’ils m’ont accordée, ma famille pour son soutien constant et toute l’équipe de travail qui a grandi avec moi ces dernières années. »

Un profil business pour doper les revenus du club

Le nouveau directeur général a souligné l’importance de sa mission : « Mon devoir sera de protéger un trésor précieux : la passion de millions de supporters dans le monde entier. Mon engagement sera total pour honorer au mieux cette responsabilité. » Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement commercial du club napolitain, qui cherche à optimiser ses revenus dans les domaines du marketing et des partenariats. Bianchini devra superviser l’ensemble des activités commerciales du club et développer de nouvelles opportunités business.

Le directeur général nouvellement nommé travaillera en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante existante pour mettre en œuvre les objectifs commerciaux et marketing de la SSC Napoli.