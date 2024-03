OM, OGCN: Salaire, valorisation, les chiffres d’Agustín Giay sur le mercato

L’Olympique de Marseille et l’OGC Nice marcheront peut-être sur le même terrain au cours du prochain mercato de l’hiver. Selon des informations venues d’Italie, les deux clubs de la Méditerranée suivent le même profil de joueur, à savoir le jeune argentin Agustín Giay. Latéral droit de formation, il évolue au sein du club San Lorenzo en Primera División.

Agustín Giay viendrait à Marseille, compenser la départ de l’international français Jonathan Clauss, si celui-ci venait à se confirmer. Mais les deux clubs de Ligue 1 ont de la concurrence sur le dossier en Espagne notamment, avec Séville et Villarreal. Agustín Giay a 19 ans, il est formé au San Lorenzo qui l’a lancé dans le professionnalisme.

La plateforme Transfermarkt le valorise à 8 millions d’euros sur le marché des transferts et le Centre international d’étude du sport (CIES), à 11,1 millions d’euros. Son salaire n’est pas connu, mais dans son club, ils n’excèdent pas la centaine de milliers d’euros annuels. Agustín Giay est professionnel depuis 2022, il a prolongé sur la fin de l’année dernière jusqu’en 2026.

Many european clubs as #Sevilla, #Villarreal, #OGCNice and #OlympiqueMarseille are monitoring #SanLorenzo’s right fullback Agustín #Giay (born in 2004). #transfers