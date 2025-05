Salaire. Combien gagne Richard Gasquet ?

Les derniers tours de piste de Richard Gasquet.

Richard Gasquet achève actuellement la dernière ligne droite d’une carrière exceptionnelle. À 38 ans, le Biterrois dispute ses derniers tournois et son dernier Roland-Garros avant une retraite annoncée à la fin de la saison. Derrière les résultats sportifs, c’est aussi l’une des success stories financières les plus remarquables du tennis français qui touche à sa fin.

Avec plus de 21 millions de dollars amassés depuis ses débuts professionnels, Gasquet occupe le podium des joueurs français les plus rémunérés de l’histoire, derrière Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle s’étale sur près de vingt années de circuit professionnel.

Quinze titres ATP dans sa riche carrière sportive et d’argent

Cette accumulation trouve son origine dans une régularité rare. Contrairement aux carrières en dents de scie, Gasquet a su maintenir un niveau de performance lui garantissant des revenus constants. Ses quinze titres ATP, ses quatre demi-finales en Grand Chelem et sa présence quasi-permanente dans le Top 50 mondial pendant une décennie et demie ont constitué autant de sources de revenus substantiels.

En 2025, la réalité financière du vétéran français illustre parfaitement les contraintes de fin de carrière dans le tennis professionnel. Ses gains de l’année en cours, bien en deçà de ses standards habituels, reflètent un classement ATP désormais en dehors du Top 100. Cette position l’oblige à dépendre des invitations des organisateurs pour accéder aux tableaux principaux des tournois majeurs.

Les frais professionnels demeurent identiques quel que soit l’âge : coach, préparateur physique, kinésithérapeute, déplacements et hébergement représentent un budget incompressible estimé entre 150 000 et 200 000 euros annuels. Pour un joueur aux revenus en baisse, cette équation devient plus délicate à équilibrer.

Gasquet bénéficie néanmoins de l’accumulation des années fastes, illustrant l’importance de la longévité dans la construction d’un patrimoine tennistique. Son cas démontre qu’une carrière bien gérée peut transformer le talent en stabilité économique durable, même lorsque les performances sportives déclinent.

Salaire de Richard Gasquet en 2024

Annuel : 533 370 $ (473 375 €)

Mensuel : 44 448 $ (39 448 €)

Hebdomadaire : 10 257 $ (9 103 €)

Quotidien : 1 461 $ (1 297 €)

Total des gains en carrière (au mois de mai 2025) : 21 338 168 $ (21 338 168 €)