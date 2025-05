Salaire. Combien gagne Giovanni Mpetshi Perricard ?

Giovanni Mpetshi Perricard, un des talents montants du tennis français. @FFT/Corinne Dubreuil

À 21 ans, Giovanni Mpetshi Perricard s’impose comme l’une des révélations du tennis français et ses revenus reflètent sa progression fulgurante sur le circuit professionnel. Le Lyonnais a vécu une année 2024 ascensionnelle qui se traduit directement dans ses gains. Avec plus de 1,2 million d’euros empochés l’an passé, le protégé de Sébastien Grosjean a multiplié par sept et demi ses revenus par rapport à 2023, année de sa percée dans le top 100.

Déjà plus de 400 000 euros cumulés en 2025

Cette explosion des revenus accompagne l’évolution sportive du joueur de 2,03 m. Notamment soutenu par ses succès au tournoi ATP 250 de Lyon, puis ATP 500 de Bâle, Mpetshi Perricard a élevé bien plus haut le curseur de ses revenus. Sur l’année 2025, avant le tournoi de Roland-Garros et ses primes revues à la hausse, il affiche déjà près de 400 000 euros de gains, soit un tiers de ses revenus de l’année précédente. Ce rythme laisse présager un nouvel exercice record pour le Français.

Son profil de joueur offensif, au service de canonnier, en fait un adversaire redoutable sur tous les types de surfaces. Cette polyvalence lui permet de performer régulièrement tout au long de la saison, optimisant ainsi ses opportunités de gains. À son âge, Mpetshi Perricard dispose encore d’une large marge de progression, tant sportivement qu’économiquement. Sa trajectoire actuelle le place sur les traces des meilleurs joueurs français de sa génération.

Salaire de Giovanni Mpetshi Perricard en 2024

Annuel : 1 397 441 $ (1 233 563 €)

Mensuel : 116 453 $ (102 798 €)

Hebdomadaire : 26 874 $ (23 723 €)

Quotidien : 3 829 $ (3 380 €)

Total des gains en carrière (au mois de mai 2025) : 2 206 064 $ (1 947 773 €)