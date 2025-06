Salaire. Combien gagne Carlos Alcaraz ?

Carlos Alcaraz, futur numéro un mondial des primes gagnées en carrière ?

À seulement 21 ans, Carlos Alcaraz s’impose déjà comme l’une des figures les plus lucratives du tennis mondial. Le prodige espagnol, quadruple vainqueur de Grand Chelem, a transformé ses performances exceptionnelles en revenus substantiels.

Depuis ses débuts sur le circuit ATP, l’Espagnol a accumulé près de 42 millions de dollars de prize money, soit plus de 36 millions d’euros. Cette somme astronomique pour un si jeune joueur reflète la constance de ses résultats au plus haut niveau, avec des victoires prestigieuses à l’US Open (2022), Wimbledon (2023), Roland-Garros (2024) et de nouveau l’US Open (2024).

2024 sa plus belle saison. En attendant mieux ?

En 2024, année particulièrement prolifique, Alcaraz a engrangé près de 10 millions de dollars uniquement en gains de tournois. Cette performance financière le place dans le cercle très fermé des joueurs les mieux rémunérés de la planète tennis, aux côtés de Novak Djokovic et Jannik Sinner, pour ceux qui évoluent encore à ses côtés.

Ces chiffres illustrent l’évolution du tennis professionnel, où les prize money ont considérablement augmenté ces dernières années. Pour un joueur du calibre d’Alcaraz, les gains en tournois ne représentent toutefois qu’une partie de ses revenus totaux. S’y ajoutent les contrats de sponsoring, notamment avec Nike et Babolat, ainsi que diverses collaborations commerciales qui multiplient ses revenus par plusieurs facteurs.

L’année 2025 confirme cette tendance ascendante : avant même Roland-Garros, le numéro 3 mondial a déjà empoche près de 4 millions de dollars, laissant présager une nouvelle année record pour le champion de Murcia.

Salaire de Carlos Alcaraz en 2024

Annuel : 9 850 338 $ (8 634 386 €)

Mensuel : 820 862 $ ( €)

Hebdomadaire : 189 430 $ (165 794 €)

Quotidien : 26 987 $ (23 620 €)

Total des gains en carrière (au mois de mai 2025) : 41 835 058 $ (36 682 804 €)