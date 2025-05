Salaire. Combien gagne Arthur Fils ?

Arthur Fils est le n°1 Français sportif, mais pas encore sur les primes.

À 20 ans, Arthur Fils fait partie des jeunes joueurs français les mieux rémunérés du circuit ATP, avec des revenus qui témoignent de sa percée rapide dans l’élite mondiale du tennis. Le Parisien, actuellement 14e mondial, a connu une progression fulgurante ces dernières années. Cette ascension se traduit mécaniquement par une explosion de ses gains sur le circuit professionnel, plaçant le numéro un Français parmi les espoirs les plus bankables du tennis tricolore.

L’exercice passé a marqué un tournant financier pour Fils. Avec plus de 2 millions d’euros empochés, le jeune Francilien a validé son statut de joueur établi dans le top mondial. Cette performance économique reflète sa régularité sur l’ensemble de la saison, ponctuée de plusieurs bons résultats dans des tournois significatifs et deux titres en ATP 500, à Hambourg (en dominant le local Zverev en finale), puis à Tokyo (face à son camarade Ugo Humbert).

Une saison 2025 a (déjà) plus du million de gains

Sa capacité à performer sur différents types de surfaces lui permet de capitaliser tout au long de l’année. Des courts en dur américains aux terres battues européennes, Fils accumule les prize money grâce à sa polyvalence technique. L’entame de saison actuelle confirme cette dynamique positive. Avant même le début de Roland-Garros, le Français a déjà engrangé plus d’un million de dollars, soit près de la moitié de ses gains 2024.

Ce rythme laisse présager un nouvel exercice record. Cette progression constante illustre la maturité précoce d’un joueur qui a su s’adapter rapidement aux exigences du haut niveau. Son jeu complet et son mental solide lui permettent de rivaliser avec des adversaires plus expérimentés. L’avenir s’annonce radieux pour ce talent précoce, dont la courbe de progression laisse entrevoir des revenus encore plus conséquents dans les années à venir et pas seulement sur les courts, car les marques se pressent de plus en plus à lui pour le compter comme ambassadeur.

Salaire d’Arthur Fils en 2024

Annuel : 2 360 866 $ (2 082 143 €)

Mensuel : 196 739 $ (173 512 €)

Hebdomadaire : 45 401 $ (40 041 €)

Quotidien : 6 468 $ (5 704 €)

Total des gains en carrière (au mois de mai 2025) : 5 578 854 $ (4 919 926 €)