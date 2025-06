Salaire. Combien gagne Alban Lafont avec le FC Nantes ?

Alban Lafont sur le départ du FC Nantes ?

La situation d’Alban Lafont au FC Nantes illustre parfaitement les paradoxes du football moderne. Malgré son statut de joueur le mieux rémunéré de l’effectif canari d’après les données de L’Equipe, le gardien international français traverse actuellement la période la plus délicate de son passage en Loire-Atlantique. Depuis l’arrivée d’Anthony Lopes cet hiver, l’ancien portier de l’AFC Fiorentina a perdu sa place de titulaire, créant une situation pour le moins inconfortable.

L’ironie de la situation n’échappera à personne : celui qui perçoit le plus gros salaire du club se retrouve relégué sur le banc de touche. Cette hiérarchie inversée entre rémunération et temps de jeu questionne la gestion de l’effectif nantais et met en lumière les difficultés du gardien à retrouver son meilleur niveau. L’arrivée d’Anthony Lopes, libéré par l’Olympique Lyonnais, a redistribué les cartes dans les buts nantais. L’expérience et la régularité de l’ancien capitaine rhodanien ont rapidement convaincu le staff technique, reléguant Lafont dans un rôle de doublure qu’il n’avait plus connu depuis longtemps.

Le RC Lens parmi les clubs intéressés

Cette situation devient de plus en plus intenable pour toutes les parties concernées. Le FC Nantes supporte une masse salariale importante pour un joueur qui n’évolue plus, tandis qu’Alban Lafont voit sa carrière stagner à un âge où il devrait être dans la force de l’âge pour un gardien de but. Un départ cet été semble donc inéluctable, d’autant que plusieurs clubs manifestent leur intérêt. Le RC Lens, en particulier, suit de près l’évolution de la situation. Les Sang et Or pourraient offrir au gardien français l’opportunité de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière dans un projet ambitieux.

Il n’est pas dit pour l’heure si le FC Nantes acceptera de libérer son joueur pour se soulager de son salaire, ou si le club réclamera une indemnité pour compenser les mois restants sur son salaire. Mais une chose semble sûre concernant l’ancien portier toulousain, les semaines à venir vont être pour lui décisives.

Le salaire d’Alban Lafont avec le FC Nantes

Annuel : 1 800 000 €

Mensuel : 150 000 €

Hebdomadaire : 34 615 €

Quotidien : 4 932 €

Fin de contrat : 2027