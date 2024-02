Russell Westbrook: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Russell Westbrook est l’image de la division Jordan de l’équipementier Nike.

Au-delà du terrain de basketball, Russell Westbrook, neuf sélection au NBA All-Star et actuel meneur des LA Clippers, a construit un empire commercial remarquable grâce à un portefeuille diversifié de sponsors et d’investissements.

Jordan Brand, le principal sponsor de Russell Westbrook

Son partenariat le plus lucratif est avec l’équipementier Jordan de Nike, une extension de dix ans signée en 2017 qui fait de lui l’athlète le mieux payé de la marque. Parmi ses autres contrats importants, on peut citer PepsiCo (Mountain Dew), Hennessy, Subway, Samsung, True Religion Apparel et Six Star Pro Nutrition. Il a même sa propre ligne de boxers Kings and Jaxs.

Des commanditaires personnels et des participations d’entreprises

Westbrook ne s’arrête pas aux contrats de sponsoring. Il investit activement dans divers secteurs, faisant preuve de perspicacité et de réflexion stratégique. Son portefeuille comprend l’alimentation, les boissons, le bien-être, la technologie, la finance et plus encore. Parmi ses investissements notables, on peut citer les céréales Magic Spoon, l’eau Flow, les outils de récupération Hyperice, la plateforme de médias sociaux Triller et la banque mobile Varo.

Ses sponsors rapportent à Russell Westbrook plus de 20 M€ par an