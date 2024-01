La raquette du succès de Nadal sur Federer à RG en 2007 est à vendre aux enchères

150 000 dollars, l’estimation de la raquette de Nadal à vendre aux enchères en ligne.

Prestige Memorabilia, société spécialiste de la collecte d’objets de tennis, propose aux amateurs de tennis et collectionneurs la vente aux enchères d’un morceau de l’histoire du tennis : la raquette avec laquelle Rafael Nadal a remporté la finale de Roland-Garros en 2007 contre Roger Federer. La vente, qui se déroule en ligne du 9 au 28 janvier, devrait atteindre un montant estimé à 150 000 $ (136 500 €).

La raquette avec laquelle Nadal s’est imposé contre Federer, Djokovic ou Moya

Cette raquette a joué un rôle crucial dans le succès de Nadal lors de la finale de 2007, scellant son troisième titre du Grand Chelem. Après avoir été exposée au musée du tennis australien dans la collection privée de Ken Rosewall, huit fois vainqueur du Grand Chelem, sa fermeture offre désormais l’occasion de s’en emparer. Accompagnée d’un certificat Resolution Photomatch, confirmant son utilisation lors du point décisif du championnat, la raquette a également été témoin des victoires de Nadal contre Novak Djokovic et Carlos Moya pendant le tournoi.

d’autres objets de Nadal, Federer, ou Djokovic sont aussi à vendre

En plus de la raquette de Nadal, la vente aux enchères présente des objets de Roger Federer, Novak Djokovic, Ken Rosewall, et bien d’autres. Cet événement offre une plongée captivante dans l’histoire du tennis, réunissant des reliques uniques liées à certains des plus grands noms du sport.