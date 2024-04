Roger Federer et un sponsor majeur se séparent

Roger Federer en chef cuistot de Barilla : l’image appartient désormais au passé.

C’est la fin d’une ère pour Roger Federer et le géant italien des pâtes Barilla. Après sept années de collaboration, l’ancien numéro un mondial de tennis et la marque ont mis fin à leur partenariat, comme le rapportent les journaux de CH Media relayés par Blick. La fin de cette collaboration, qui avait débuté en 2017, a été repérée ces derniers mois, mais les raisons de cette décision restent pour l’heure floues.

Federer et Barilla, le mariage est rompu

Le partenariat a débuté en 2017, Roger Federer alors encore en activité sur les courts et de retour au sommet de la hiérarchie mondiale (2e contre 16e un an plus tôt), avait été nommé ambassadeur mondial de la marque. Il avait notamment déclaré : « Barilla fait partie de mon alimentation depuis longtemps et je suis fier de m’associer à une marque qui partage mes valeurs de qualité, d’excellence et de passion. »

Sept ans d’une proche collaboration

Au cours de ces sept années, Federer a participé à de nombreuses campagnes publicitaires pour Barilla, apparaissant dans des spots télévisés et sur des affiches. Il a également pris part à des événements spéciaux organisés par la marque. Si les raisons de la rupture ne sont pas claires, il est possible que des divergences de vues ou des changements de stratégie marketing aient joué un rôle. Quoi qu’il en soit, cette séparation marque la fin d’une collaboration fructueuse entre deux poids lourds dans leurs domaines respectifs.

Malgré cette fin de partenariat, Federer ne devrait pas avoir de mal à rebondir. Il dispose encore de nombreux contrats publicitaires lucratifs avec des marques prestigieuses comme Rolex, Mercedes, Uniqlo ou encore les machines à café Jura.