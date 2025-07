Rodrygo au PSG la (très) grosse cote chez les bookmakers

Rodrygo vers le PSG ? Les bookmakers y pensent…

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Rodrygo souhaiterait quitter le club merengue cet été. Le Paris Saint-Germain figure parmi les destinations possibles pour l’ailier brésilien de 23 ans. Les bookmakers anglais ont établi leurs cotes sur son prochain club en cas de départ.

S’il doit quitte le Real, le PSG est le favori

Naturellement le Real Madrid conserve la cote la plus basse à 1,15, reflétant la possibilité que le joueur reste dans la capitale espagnole. Mais si l’attaquant de 24 ans doit partir, alors le PSG tient la corde. Le club de la capitale affiche une cote attractive de 3,25. Liverpool FC apparaît également comme un candidat sérieux en suivant à 5, tandis que le Bayern Munich se situe en embuscade à 10.

Plus loin, Manchester City et Chelsea FC présentent des cotes identiques à 15, tandis qu’Arsenal suit à 17. Au Real Madrid depuis 2019, Rodrygo a prolongé son contrat en 2023 jusqu’en 2028. Ces trois saisons qu’il lui reste, la plateforme Transfermarkt les valorise à 90 millions d’euros et sa clause libératoire est d’un milliard d’euros.