Real Madrid World, le nouveau projet colossal du Real Madrid

Le Real Madrid lance son parc à thème.

Le Real Madrid et Dubai Parks and Resorts se sont associés pour créer le tout premier parc à thème dédié au club espagnol : Real Madrid World. Real Madrid World vise à attirer les amateurs de sport, les familles et les groupes d’amis, offrant une expérience immersive avec des attractions à sensations fortes, des activités pour les supporters, et un focus sur le football et le basketball deux sports inscrits dans l’ADN du club madrilène.

Un parc d’attraction dédié au Real Madrid

Ce parc à thème se veut une immersion totale dans l’univers et les valeurs du club. Les visiteurs de tous âges auront l’opportunité de plonger dans l’histoire, le présent et le futur du Real Madrid. Rencontrer les légendes passées et actuelles, partager la passion des exploits mémorables, tant sur le terrain que dans les coulisses, font partie des promesses de l’expérience.

Un projet mené avec Dubai Parks and Resorts

Real Madrid World promet une variété d’attractions, des activités pour les familles, des repas thématiques et des boutiques exclusives proposant une gamme officielle de produits du Real Madrid, rendant hommage à l’histoire du club. Ce partenariat entre Dubai Parks and Resorts et le Real Madrid marque un événement majeur dans l’industrie des parcs à thème.