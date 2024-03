Real Madrid: Un nouveau maillot 4th dévoilé, désigné par Yohji Yamamoto

Violet et produit en collaboration avec Y-3, le nouveau maillot fourth d’Adidas pour le Real Madrid.

Le Real Madrid, la marque de vêtements Y-3 du designer Yohji Yamamoto et l’équipementier Adidas ont dévoilé une nouvelle collection de tenues de match, dont un maillot fourth inédit pour les équipes masculine et féminine. Ce maillot violet célèbre l’histoire et l’identité du club madrilène à travers cette couleur.

Un maillot 4th violet pour les joueurs du Real Madrid

La collection comprend également deux tenues de gardien de but, une entièrement noire et l’autre orange, ainsi qu’une tenue d’avant-match blanche. La collaboration associe la mode au succès sportif et s’inspire des premiers pas de la collaboration entre Adidas et Yamamoto. Y-3 a également créé une sélection de produits pour les supporters, comprenant un T-shirt, un sweat à capuche, un sac à bandoulière, une casquette et une écharpe.

La collection sera disponible vente au grand public à partir du 27 mars. Il n’est pas dit si les joueurs de Carlo Ancelotti porteront cette tenue en matchs, mais il est très probable que oui.