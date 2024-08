Real Madrid: Les sponsors de Dani Carvajal

Puma est l’équipementier et sponsor majeur de Dani Carvajal.

Evoluer au service du club le plus titré de l’histoire du football qu’est le Real Madrid est l’assurance d’une exposition médiatique forte et d’un capital sympathie conséquent. Le défenseur espagnol, Dani Carvajal, en est un exemple. Son parcours professionnel s’accompagne d’une évolution intéressante dans ses partenariats commerciaux, reflétant les tendances actuelles du marketing sportif.

Un transfert d’équipementier en 2023 pour le défenseur du Real Madrid

Après une longue collaboration avec Nike, Carvajal a opéré un changement significatif en octobre 2023 en rejoignant Puma. Ce transfert d’équipementier l’a vu adopter la gamme Future de l’équipementier allemand, marquant ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière d’ambassadeur sportif.

Carvajal partage un même sponsor avec Toni Nadal et Pedri

En parallèle, le latéral madrilène a élargi son portfolio de sponsors en mai 2023 en devenant l’un des visages d’OK Mobility, une plateforme de location, achat et abonnement de véhicules. Cette association, qui le place aux côtés de son compatriote et également rival au Barça, Pedri, et de Toni Nadal coach et oncle de la légende du tennis Rafael Nadal, souligne l’attrait croissant des athlètes pour les entreprises tech et mobilité.

L’année précédente, en 2022, Carvajal s’était aventuré dans l’univers des NFT et du métavers en collaborant avec MetaSoccer. Cette incursion dans le domaine des actifs numériques, bien que de courte durée, témoigne de l’intérêt des sportifs pour les nouvelles technologies et les opportunités qu’elles offrent en termes d’engagement avec les fans.