Real Madrid. Endrick signe trois ans avec Replay

Endrick est la nouvelle image de la marque Replay.

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Endrick Felipe Moreira de Sousa, plus connu sous le nom d’Endrick, vient de s’engager pour trois ans avec la marque italienne de denim Replay. À seulement 18 ans, l’attaquant madrilène ajoute ainsi une collaboration prestigieuse à son portefeuille déjà bien garni, malgré son jeune âge.

Cette signature s’inscrit dans la stratégie globale de sponsoring sportif de Replay, qui compte déjà dans ses rangs plusieurs clubs européens de renom comme le Bayern Munich, l’Ajax Amsterdam et l’Atalanta Bergame, ainsi que des ambassadeurs de longue date tels que son compatriote Neymar Jr.

Gaucher vif doté d’excellentes qualités techniques et d’un remarquable sang-froid devant le but, Endrick s’est fait remarquer très tôt, figurant notamment dans la liste des soixante meilleurs jeunes talents du football mondial nés en 2006, établie par le prestigieux quotidien britannique The Guardian.

Endrick conjugue sponsoring et intérêt pour la mode

Sa progression fulgurante lui a valu d’être appelé en sélection brésilienne dès novembre 2023 pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026, avant d’inscrire son premier but international le 23 mars 2024.

« Je suis vraiment enthousiaste d’annoncer ce partenariat entre notre marque et ce grand champion qui, bien que très jeune, marque déjà de son empreinte le football mondial », a déclaré par communiqué, Matteo Sinigaglia, PDG de Replay, soulignant notamment la connexion naturelle d’Endrick avec la génération Z.

De son côté, le jeune attaquant a exprimé son intérêt pour la mode comme moyen de communication avec ses fans : « La mode est une façon pour moi de communiquer avec les nombreuses personnes qui me suivent et avec qui je ne peux pas parler directement. Collaborer avec une marque italienne aussi cool que Replay me donne l’opportunité de parler le langage universel de la mode. »