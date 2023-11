RC Strasbourg: Un sponsor régional signe avec le Racing

Strasbourg élargit son portefeuille de sponsors régionaux.

Un vingt-cinquième sponsor régional rejoint le RC Strasbourg. Le club alsacien s’est associé à De Vinci Concepts Modulaires, pour une collaboration signée jusqu’à la fin de cette saison 2023-2024. La marque spécialiste de la construction de bâtiments modulaires l’a annoncé sur les réseaux sociaux ce lundi.

De Vinci Concepts Modulaires le 25e sponsor régional du RC Strasbourg

« Nous avons ménagé le suspens durant plusieurs jours et nous sommes fiers de vous l’annoncer aujourd’hui », écrit le groupe en commentaires. « De Vinci Concepts Modulaires devient Sponsor Régional du Racing Club de Strasbourg Alsace pour la saison 2023-2024 ! Un moment fort pour notre entreprise qui s’engage aux côtés du Racing pour faire vibrer un peu plus les tribunes et embarquer avec nous, tous les amoureux du ballon rond Alsacien ! Bien plus qu’un partenariat, le Racing véhicule des valeurs que nous prônons chaque jour : travail, respect, résilience, détermination, unité et excellence. »

Les sponsors régionaux sont le huitième et dernier échelon en importance, dans la hiérarchie des commanditaires du Racing, derrière l’équipementier, les top sponsors, partenaires institutionnels, les namers du centre de performance et de l’académie, les sponsors majeurs et les sponsors officiels.