Le RC Strasbourg rempile avec Europa-Park

Le RC Strasbourg a prolongé jusqu’en 2025 son partenariat avec Europa-Park.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Europa-Park, le parc d’attractions allemand situé à Rust (à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg), ont annoncé le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2025. Ce partenariat, qui a débuté en 2019, porte sur la naming de la Tribune Famille et de la Family Zone du stade de la Meinau, le stade de l’équipe alsacienne.

Europa-Park est le naming d’une tribune à la Meinau

« Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec Europa-Park, qui est une entreprise emblématique de l’Alsace », déclare Marc Keller, président du Racing. « Ce partenariat est en parfaite adéquation avec la façon dont nous concevons un match de football : un moment populaire et convivial, festif et joyeux. » « Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration avec le Racing Club de Strasbourg Alsace », poursuit Michael Mack, associé-gérant d’Europa-Park dans le communiqué. « Ce partenariat est important pour nous, car il nous permet de renforcer nos liens avec l’Alsace et de contribuer au renforcement du lien entre la France et l’Allemagne. »

Au-delà du partenariat commercial, Europa-Park et le Racing sont également partenaires dans le domaine de l’engagement social. En effet, le parc de loisirs participe à de nombreux événements organisés par l’Association « Femmes de Foot », qui pilote le programme social et sociétal du Racing.