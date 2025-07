RC Strasbourg. Le transfert de Soumaïla Coulibaly rapporte aussi au PSG

Soumaïla Coulibaly, un transfert qui rapporte au PSG. Et un peu à Brest.

Après les départs du gardien Djordje Petrovic et du milieu Andrey Santos à Chelsea, plus le milieu et capitaine Habib Diarra à Sunderland AFC, le RC Strasbourg enclenche sa campagne de recrutement avec l’arrivée officialisée ce lundi de Soumaïla Coulibaly.

Un transfert à 7,5 M€ payé par le RC Strasbourg

Le défenseur central de 21 ans arrive en provenance du Borussia Dortmund. Il s’est engagé pour quatre ans jusqu’en 2029 avec une saison de plus en option. L’opération est payante à hauteur de 7,5 millions d’euros payés au club allemand pour compenser la saison qu’il restait au contrat du joueur alors signé jusqu’en 2026.

94 000 € au PSG, 38 000 € au Stade Brestois

Logiquement, ce transfert doit rapporter sa part au club qui l’ont formé, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain que Soumaïla Coulibaly a fréquenté trois ans, entre ses quinze et dix-sept ans. A ce titre, le club de la capitale doit recevoir l’équivalent de 94 000 euros sur une opération à 7,5 millions d’euros. Le Stade Brestois, que le joueur a aussi fréquenté en prêt la saison dernière, est aussi concerné à hauteur de 38 000 euros.