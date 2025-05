RC Lens. Une option d’achat à 5M€ serait définitivement levée

Selon des informations en provenance d’Italie, le RC Lens s’apprêterait à concrétiser l’acquisition définitive de Martin Satriano. Le spécialiste italien du mercato Nicolò Schira affirme que les conditions nécessaires à l’activation de l’option d’achat obligatoire, fixée à 5 millions d’euros, ont été atteintes.

L’attaquant uruguayen de 23 ans, prêté cette saison par l’Inter Milan, devrait ainsi s’engager avec le club artésien jusqu’en 2029. Un contrat longue durée qui témoigne de la confiance du staff lensois envers le joueur, malgré une saison largement perturbée par une grave blessure. Dans l’accord conclu entre les deux clubs, l’Inter Milan conserverait un intéressement de 20% sur une future revente du joueur, sécurisant ainsi un potentiel bénéfice si le joueur venait à exploser sous les couleurs lensoises.

Cette annonce intervient alors que Satriano retrouve progressivement les terrains après une longue absence. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche fin septembre lors d’une rencontre face à l’OGC Nice, l’ancien Brestois a repris l’entraînement collectif ces deux dernières semaines.

Son retour en compétition pourrait même s’effectuer dès ce dimanche 4 mai à l’occasion du déplacement périlleux des Sang et Or à Lyon pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Une nouvelle qui apporterait une solution offensive supplémentaire à l’entraîneur Franck Haise pour cette fin de saison cruciale dans la course à l’Europe.

Martin #Satriano is a #Lens’s player on a permanent deal. Triggered and reached the conditions for the obligation to buy (€5M) from #Inter, which will also have 20% on the future sale. Contract until 2029. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 2, 2025