RC Lens: Un maillot spécial pour la Sainte-Barbe (et le match face à l’OL)

Comme chaque année, le RC Lens et son équipementier dévoilent un maillot spécial Sainte-Barbe.

Le Racing Club de Lens a dévoilé ce vendredi un maillot spécial pour la Sainte-Barbe, qui sera porté par les Sang et Or ce samedi contre l’Olympique Lyonnais. Ce maillot, conçu par Puma, reprend les couleurs traditionnelles du club, le vert et l’or. Il est orné de motifs rappelant l’histoire de la Sainte-Barbe, la sainte patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers.

Vert et or le maillot spécial Sainte-Barbe du RC Lens

On y retrouve notamment la tour où fut emprisonnée Sainte Barbara, un vitrail à son effigie, des terrils, une lampe de mineur et l’inscription « Sainte-Barbe ». À l’arrière du maillot, sont visibles les motifs supplémentaires pour célébrer les 90 ans du stade Bollaert-Delelis, avec l’inscription « 1933 – 2023 », un pictogramme du stade ou encore le nom de Félix Bollaert. Enfin, un des logos historiques du club, qui fait la part belle au passé minier, est de nouveau présent.

Une tunique fabriquée en polyester recyclé. Et en France

C’est dans un salon de tatouage, situé à proximité du Stade Bollaert-Delelis, que Jean-Louis Leca, David Pereira da Costa, Facundo Medina, Jonathan Gradit et Florian Sotoca, se sont retrouvés pour le tournage du « reveal ». En parallèle, un dispositif événementiel, en lien avec la campagne, sera déployé demain sur le parvis de la tribune Trannin. Les supporters auront eux aussi la possibilité de porter l’un de ces tatouages éphémères. Ce maillot est fabriqué en France en fibre de polyester recyclé.