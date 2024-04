RC Lens: Un chiffre d’affaires record pour la saison 2023

Une saison 2023 qui restera mémorable positivement pour le RC Lens.

La saison 2022-2023 du RC Lens restera comme l’une des plus abouties de l’histoire du club après le titre décroché en 1998. Celle-ci s’est achevée sur une deuxième place dans le sillage de l’intouchable PSG. Sportivement elle fut belle, financièrement aussi, puisque les comptes publiés ce mercredi par la DNCG font ressortir un chiffre d’affaires (CA) record pour le club nordiste.

Un chiffre d’affaire presque doublé pour le RC Lens en 2023

Et un record qui en impose puisqu’au bilan de l’exercice 2022-23 il s’élève à 85,059 millions, hors opération de trading, supérieur de 37,6 millions d’euros sur la saison précédente, pourtant elle aussi déjà record. Formulé autrement, le RC Lens depuis son retour dans l’élite en 2020 a généré 33,4 millions d’euros de CA au terme de la saison 2020-2021, 47,5 millions la suivante et donc 85,1 millions en 2023.

Une saison qui permet un bénéfice de plus de 3 millions d’euros

Dans le détail des revenus générés, les droits TV rapportent le plus à 26,3 millions, les partenariats commerciaux valent 18,5 millions, la billetterie 13,6 millions et le reste des produits, 26,7 millions d’euros. tout cela faisant qu’au bilan, le RC Lens déclare un bénéfice net de 3,151 millions d’euros. Et ce chiffre d’affaires record devrait encore être battu cette saison, avec le retour du club en Ligue des champions.