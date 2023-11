RC Lens: Près de 18 M€ versés par l’UEFA aux Lensois

Le RC Lens reçoit ce vendredi un nouveau versement de l’UEFA pour sa campagne de Ligue des champions.

Deux des critères de la grille de répartition des primes de la Ligue des champions 2023-2024 telle que prévue par l’UEFA sont payés ce vendredi 3 novembre au RC Lens, en compétition. Selon nos informations à Sportune, le club nordiste doit percevoir tout à la fois les bénéfices des résultats obtenus sur les terrains, dans sa première moitié de la phase de groupes ainsi que la moitié des droits de l’audiovisuel des clubs français engagés.

4,66 M€ payés au RC Lens pour ses performances en phase de groupes

Les premiers que sont les performances en matchs valent au RC Lens de revendiquer 4,66 millions d’euros. Au titre d’une victoire à 2,8 millions d’euros (sur Arsenal, 2-1) et de deux matchs nuls récompensés (à Séville, 1-1 et contre le PSV, 1-1), 960 000 euros chacun. A la mi-temps de son groupe B, le club est en ballotage plutôt favorable, deuxième avec six points derrière Arsenal (7 points).

L moitié de son marketpool de la Ligue des champions en plus

En plus, les Sang et Or sont donc payés ce vendredi, de la moitié du marketpool. Le prize money pour les deux clubs français approche les 60 millions d’euros cette saison, ainsi répartis entre eux : 55% au PSG champion de France et 45% à son dauphin lensois. C’est-à-dire, 27 millions environ pour le RCL dont la moitié est reçue ce jour. Soit au total un peu de 18 millions d’euros enregistrés dans la comptabilité du club.