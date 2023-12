RC Lens ou Fribourg, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Il faudra bien tout l’appui du chaud public lensois pour que le club nordiste voit les huitièmes de fiale de la Ligue Europa.

C’est clairement l’affiche la plus indécise, des matchs de barrages à l’accessit aux huitièmes de finale de la Ligue Europa, saison 2023-2024. Ça l’est chez les bookmakers anglais, déjà sur le marché et sur ce match particulièrement hésitants sur l’identité du futur lauréat. Ce RC Lens – Fribourg est à ce point serré que si l’équipe française est finalement donnée favorite, ça n’est que d’un cheveux.

RC Lens – Fribourg est l’affiche la plus serrée chez les bookmakers

Pour preuve la cote de la qualification qui est de 1,8 contre un au bénéfice du RC Lens. Et de 1,95 à son adversaire allemand. Puisqu’il vient de la Ligue des champions, le Racing aura le désavantage de se déplacer au match retour. Idéalement, il faudra aux hommes de Franck Haise qu’ils forcent la décision dès l’aller sur leur pelouse et devant leur public de Bollaert-Delelis. Seulement les bookmakers sont-ils là aussi incertains sur ce scénario.

Vers un match nul 1-1 à l’aller à Bollaert-Delelis ?

Car s’ils font bien des Lensois les favoris à l’aller, en les donnant vainqueurs à 1,9, contre 3 la victoire de Fribourg 2,4 le match nul, c’est pourtant bien d’un nul dont il est le plus question à la lecture du score précis le plus envisagé : 1-1 à la cote de 5,5. C’est ici plus probable que la victoire 1-0 des Sang et Or coté à 6,5. RC Lens – Fribourg pour le match aller est programmé le jeudi 15 février au soir.