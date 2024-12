RC Lens. Le noir et or maillot de la Sainte-Barbe dévoilé

Qui dit jour de Sainte-Barbe dit maillot hommage du RC Lens.

Quatrième édition cette année du maillot spécial du RC Lens accompagnant la Sainte-Barbe. Cette fête traditionnellement célébrée ce jour du 4 décembre est en Artois, une date hommage au passé minier de la région. C’est le cas à Lens et pour le Racing qui s’en imprègne pour sa collection.

Quatrième édition du maillot du RC Lens pour la Sainte-Barbe

Cette année, le club Sang et Or a donné l’occasion à quelques proches supporters de découvrir la tunique en avant première, au cours d’un événement immersif et pédagogique autour du passé minier de la ville, organisé ce lundi soir au stade Bollaert-Delelis.

Porté dimanche pour le match face à Montpellier

Ce maillot spécial Sainte Barbe pour le RC Lens est noir en couleur dominante et s’accompagne de doré en secondaire. Il sera porté pour la première fois en match ce dimanche à 15h, à l’occasion de la réception du Montpellier HSC, pour la 14e journée de Ligue 1.