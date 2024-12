RC Lens. 756 423 supporters à Bollaert-Delelis en 2024

Un taux de remplissage historiquement record pour le RC Lens en 2024.

Le RC Lens continue d’afficher des chiffres impressionnants en termes d’affluence. En 2024, d’après les chiffres communiqués par le club, le stade Bollaert-Delelis a accueilli 756 423 spectateurs sur l’ensemble des 20 rencontres officielles disputées, soit une moyenne de 37 821 supporters par match.

Bientôt 60 matchs à guichets fermés à Bollaert-Delelis

Plus remarquable encore, l’enceinte artésienne enchaîne une série de 57 matches consécutifs à guichets fermés, témoignant de l’engouement sans faille des supporters sang et or. Le Racing vise la passe des soixante matchs consécutifs d’ici à la fin du mois de janvier et la réception d’Angers SCO en championnat de Ligue 1.

Un taux de remplissage proche de 100% pour le RC Lens

Le taux de remplissage global atteint 98,9%, avec des tribunes « lensoises » systématiquement pleines à 100%. Ces statistiques confirment la fidélité exceptionnelle du public lensois et la capacité du club à maintenir une ambiance unique dans le football français, indépendamment des résultats sportifs.