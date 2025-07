Racing 92. Inspiré du titre de 2016, le maillot domicile 2025-2026 révélé

Un maillot souvenir d’une période heureuse pour le Racing 92.

Le Racing 92 a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026, développé en partenariat avec son équipementier Nike. Cette nouvelle tenue rend hommage au dixième anniversaire du titre de Champion de France remporté en juin 2016 au Camp Nou de Barcelone.

Deux anciennes gloires pour ambassadeurs du modèle

Le maillot s’inspire directement du modèle porté lors de la saison 2015-2016, année de la conquête du Bouclier de Brennus. Le col reprend les caractéristiques identiques à celui arboré lors de cette victoire historique à Barcelone. Un slogan commémoratif « 2016 – 10 ans – 2026 » a été intégré au col pour marquer cet anniversaire. La tunique conserve les codes visuels traditionnels du club francilien avec ses bandes horizontales ciel et blanc, couleurs inchangées depuis la création du Racing 92 en 1882.

La révélation du maillot s’est déroulée en présence de deux anciennes gloires du club, Joe Rokocoko et Dimitri Szarzewski, accompagnées de jeunes joueurs et joueuses de l’effectif actuel. Les Ciel et Blanc reprendront la compétition le 6 septembre 2025 avec le coup d’envoi du Top 14. L’équipe débutera ensuite sa campagne européenne en Challenge Cup le 5 décembre suivant.