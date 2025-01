PSG. Qui va recruter Randal Kolo-Muani selon les bookmakers ?

Le futur de Randal Kolo-Munai en question chez les bookmakers anglais.

Mis à l’écart du groupe par le coach Luis Enrique, Randal Kolo-Muani vit sûrement ses dernières heures sous le maillot du Paris SG. La fenêtre du mercato qui vient de s’ouvrir en Ligue 1 offre à l’attaquant international français l’occasion d’aller chercher ailleurs le temps de jeu qui lui fait défaut. Et pour son club, de se libérer d’un joueur en échec sportif comme financier.

La Premier League futur point de chute de l’attaquant du PSG ?

Reste à savoir quel sera le point de chute de l’ancien buteur du FC Nantes et de l’Eintracht Francfort. En Angleterre, les bookmakers s’intéressent à son sort. A la question du futur du natif de Bondy âgé de 26 ans, ils placent présentement les Gunners d’Arsenal en tête de liste. Que Kolo-Muani s’engage avec les Gunners d’ici à la fin du mercato hivernal est coté à 4 contre un.

Suivent Aston Villa et Tottenham à 8 et Manchester United, toujours en Premier League anglaise, à la cote de 10. Le reste est plus marginal, pour le FC Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea, tous précédés d’une même cote de 20 contre un.