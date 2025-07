Qui va gagner l’Euro 2025 féminin selon Opta ?

La France n’est pas en ballotage très favorable pour gagner l’Euro 2025 selon Opta.

À l’issue de la phase de groupes de l’Euro 2025 féminin, le spécialiste de l’étude statistique, Opta, a actualisé ses prédictions pour les phases finales. L’Espagne conserve le statut de favori numéro un avec 26,9% de chances de remporter le tournoi. L’Angleterre occupe la deuxième position des prédictions avec 22,5% de probabilités de victoire finale.

La France complète le podium avec 15,8% de chances de soulever le trophée, devançant l’Allemagne (13,4%). La Suède figure en cinquième position avec 9,1% de chances de victoire, suivie de l’Italie (5,3%) et de la Norvège (5%). La Suisse, pays hôte, ferme le classement des huit équipes qualifiées avec 2% de probabilités de remporter le titre.

Vers un remake de la finale du Mondial 2023 ?

Concernant l’accès aux demi-finales, l’Espagne domine largement avec 79,1% de chances de qualification, devançant l’Angleterre (61,1%) et la France (52,3%). L’Italie (50,3%) et la Norvège (49,7%) présentent des probabilités quasi-équivalentes. Pour la finale, l’Espagne (43,6%) et l’Angleterre (43,2%) affichent des pourcentages similaires, suggérant un duel potentiel entre les deux nations. La France (26,9%) et l’Allemagne (23,6%) conservent des chances significatives d’atteindre l’ultime rendez-vous.

Les quarts de finale proposent plusieurs affiches prestigieuses, notamment la revanche des demi-finales de l’Euro 2022 entre l’Angleterre et la Suède, ainsi qu’entre l’Allemagne et la France. La Suisse, pays organisateur, défiera l’Espagne, championne du monde en titre. Les prédictions du moment suggèrent une possible reproduction de la finale de la Coupe du monde 2023 entre l’Espagne et l’Angleterre.