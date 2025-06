Qui va désormais gagner la Coupe du monde des clubs selon Opta ?

Alors que va débuter la phase éliminatoire de la nouvelle Coupe du monde des clubs, les algorithmes d’Opta, le spécialiste de l’analyse statistique, ont livré leur verdict : le duo PSG – Manchester City écrase la concurrence dans les pronostics de victoire finale. Une analyse statistique qui confirme la hiérarchie attendue, tout en réservant quelques surprises.

Les champions d’Europe parisiens prennent une courte avance dans les calculs d’Opta avec 21,5% de chances de soulever le trophée, devançant de justesse Manchester City (21,4%). Cette quasi-égalité reflète l’équilibre des forces entre ces deux mastodontes européens, tous deux donnés pour franchir aisément les huitièmes de finale avec plus de 82% de probabilités.

L’Inter Milan, finaliste battu de la dernière Ligue des champions, complète le podium des favoris avec 15% de chances de victoire finale, bénéficiant d’un parcours jugé plus abordable qui lui offre 84,4% de probabilités d’atteindre les quarts de finale – le meilleur pourcentage du tournoi à ce stade.

La domination européenne s’affirme clairement dans cette hiérarchie : sept des huit premiers clubs proviennent du Vieux Continent. Bayern Munich (12,8%), Chelsea (10,6%), Real Madrid (9,6%) et Borussia Dortmund (6,1%) complètent un octuor européen qui monopolise les faveurs des pronostics.

Seul Palmeiras parvient à s’immiscer dans ce classement continental, pointant à la 10e place avec 1,4% de chances de victoire finale. Le club brésilien fait mieux que ses compatriotes Flamengo (0,6%) et Botafogo (0,5%), témoignant de la difficulté pour les représentants sud-américains à rivaliser avec l’élite européenne.

L’Inter Miami de Lionel Messi fait figure de petit poucet dans ces projections. Avec seulement 16,8% de chances de passer le premier tour face au PSG, le club de David Beckham ne dispose que de 0,3% de probabilités de remporter la compétition selon Opta. Un chiffre qui illustre l’ampleur de la tâche qui attend l’Argentin et ses coéquipiers dimanche. Cette faible espérance statistique place l’Inter Miami au 14e rang des prétendants, derrière des clubs comme Al Hilal (0,5%) mais devant les formations mexicaines et brésiliennes moins cotées.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈

With the knockout stage about to begin, the Opta supercomputer’s Club World Cup predictions break down each team’s chances of success.

Here are its latest projections…

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 27, 2025